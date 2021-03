Demi Lovato revela que ha sido víctima de violación dos veces

El estreno del documental ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ trajo impactantes revelaciones sobre la vida de la cantante y actriz.

El filme fue lanzado en el Festival de Cine SXSW, y de inmediato los fanáticos de la estrella quedaron impactados con algunas de las declaraciones de Lovato, pues confesó que sufrió abuso sexual en dos ocasiones.

“Perdí mi virginidad en una violación”, es una de las declaraciones más desconcertantes que hace la intérprete en el documental..

Lovato precisó que el hecho ocurrió cuando tenía 15 años, mientras trabajaba en una producción de Disney.

“Yo era parte de ese grupo de Disney que públicamente decía que esperaría hasta el matrimonio. Pero no, no tuve una primera vez romática. No fue para mí y eso me duele”, lamentó la estrella.

La intérprete añadió que su agresor formaba parte de la compañía, por lo que tuvo que convivir más tiempo del deseado junto a él, lo que le provocó trastornos alimenticios.

SE REPITIÓ EN LA NOCHE EN LA QUE CASI MUERE

Lovato añadió que desafortunadamente esa no fue la única vez que fue abusada sexualmente, pues la situación se repitió en julio de 2018, cuando tuvo una sobredosis.

“Esa fatídica noche también se aprovecharon de mí”, explicó la cantante, añadiendo que quien le dio las drogas aprovechó su estado para violarla.

“Cuando me encontraron estaba desnuda. Me dejaron ahí, prácticamente muerta después de que abusaron de mí", reveló Lovato.

La también actriz recordó que una vez que la reanimaron y se reestableció un poco, le preguntaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas, a lo que ella inicialmente respondió que sí, pero un mes después se dio cuenta de que en ese momento, bajo el efecto de las drogas que había consumido no podía tomar una decisión consensuada, por lo que concluyó que se había tratado de abuso sexual.

El documental pronto llegará a YouTube como una de sus producciones originales, a partir del próximo 23 de marzo, por lo que podrá verse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

