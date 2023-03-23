Dentista asesinó a su esposa con cianuro para iniciar una relación con su amante

En Aurora, Estados Unidos, un dentista fue detenido por envenenar a su esposa con cianuro; las autoridades indicaron que lo hizo para poder iniciar una nueva vida con su amante.

El dentista, identificado como Toliver Craig de 45 años de edad, fue arrestado por las autoridades durante la madrugada del 19 de marzo, por cargos de asesinato en primer grado por el envenenamiento de su pareja.

“Rápidamente se descubrió que se trataba de un asesinato atroz, complejo y calculado”, indicaron las autoridades de Estados Unidos sobre el crimen del dentista.

Dentista envenena a su esposa

Unos días antes del arresto, el dentista asesino llevó a su esposa a un hospital local porque presentaba fuertes dolores de cabeza y mareos, poco después la salud de la mujer empeoró, ese mismo día los médicos la declararon con muerte cerebral.

El rápido deterioro en la salud de la mujer y los síntomas, llevaron a los detectives de la Unidad de Homicidios de delitos Mayores a investigar qué había pasado, ya que para ellos resultaba sospechosa la muerte de la mujer.

|Policía de Aurora

La investigación arrojó que la esposa había sido envenenada y el principal sospechoso era el dentista, debido a que en su computadora encontraron búsquedas en líneas sobre “venenos indetectables” y otras frases sospechosas.

Por lo que poco después de que los médicos desconectaran a la esposa se emitió una orden de arresto contra el dentista.

“Cuando los detalles sospechosos de este caso salieron a la luz, nuestro equipo de oficiales y detectives de homicidios trabajaron incansablemente para descubrir la verdad detrás de la repentina enfermedad y muerte de la víctima”, dijo el policía Mark Hildebrand.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la investigación sobre el caso aún está en curso, por lo que solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique con ellos.