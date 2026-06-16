“Nos dan puras largas": La angustia de cientos jubilados del IPN que llevan dos años exigiendo sus pagos

Corrupción, nepotismo y “largas”, es lo que sufren jubilados del IPN, es lo que que ven algunos ciudadanos que esperan por su dinero. La Secretaría de Hacienda les dio como respuesta que “las personas que se hayan jubilado entre 2024 y 2025 no se les va a pagar”.

Nadie sabe por qué hay retrasos, pero, quienes están sufriendo por no recibir sus pagos encionan que incluso ya habido personas que han fallecido y nunca recibieron su jubilación, en un hecho que, a decir de ellos, marca de nuevo a la actual administración.

Dos años de largas y una administración que se cruza de brazos

Alrededor de 300 compañeros se han jubilado, mencionan, y es fecha que solo les han dado “largas”. Permea la molestia, angustia e impotencia ante un hecho que las autoridades no ven como urgencia.

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La justificación oficial que ofrece la administración se reduce a un simple argumento: existe un retraso administrativo. Sin embargo, más allá de esa evasiva, las autoridades no proporcionan datos claros, cifras ni explicaciones profundas que justifiquen la falta de pagos o soluciones; incluso, los afectados señalan que esta misma problemática se ha venido arrastrando de manera sistemática desde hace ya dos años.

Jubilaciones del IPN en el limbo

La dimensión del problema es considerable, ya que afecta directamente a un grupo de alrededor de 300 trabajadores que cumplieron con sus años de servicio y se jubilaron con la esperanza de recibir lo que por ley les corresponde.

A pesar del tiempo transcurrido, la única respuesta que han recibido hasta la fecha son promesas vacías y constantes evasivas por parte de los mandos responsables.

Ante este panorama, entre los afectados permea un profundo sentimiento de molestia, angustia e impotencia, provocado por la indiferencia de unas autoridades que se niegan a tratar el caso con la urgencia y dignidad que una situación de retiro laboral merece.

