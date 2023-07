“No deberías estar aquí mediocre"; denuncian maltrato en academia de baile

“No deberías estar aquí pinche mediocre”, así es como presuntamente se dirigía el instructor de la academia de baile Victory hacia sus alumnas que formaba como porrista; los gritos en algún momento pasaron a las humillaciones y hasta los golpes, según relataron a Fuerza Informativa Azteca.

Una de las víctimas recordó que entre las humillaciones más comunes estaban el evidenciar su peso y las groserías con las que se referían a las porristas, “pendejas” o “estúpidas” eran las más comunes. “Me pegaban en el abdomen con un palo de madera”, añadió.

La escuela por su parte niega las acusaciones y afirma que nunca han incurrido en maltrato. De hecho, al ser cuestionados sobre la situación, reconocieron que sí ha habido gritos, pero nunca se ha pasado la línea de los golpes o las humillaciones.

“Las calumnias que ella está diciendo, está diciendo que desde hace 5 años, ¿dónde estaba ella como mamá?... Hay veces que se alza la voz, pero generalmente cuando hay una grosería, se le pide una disculpa”, declaró Deyanira, directora de la academia de baile Victory.

Guardaron silencio por temor

De acuerdo con la familia de la porrista, el silencio de la joven se dio por miedo a los instructores y autoridades de la academia de baile. Inclusive, la violencia se había normalizado al interior de la escuela, misma que fue cerrada por un mes, pero que ahora opera con normalidad.

“Ellas también creo que lo veían muy natural los regaños porque si me lo platicaban, pero nosotros no sabíamos la magnitud de los regaños, hasta que nos hicieron llegar los audios”, relataron los padres al exigir justicia y afirmar que sus hijas no son las únicas víctimas.

Por su parte, la escuela insiste en que se reconozca su inocencia sobre un presunto maltrato y asegura que, en última instancia, serán las autoridades las que se encarguen de resolver las acusaciones.

“Llevo 8 años con la academia Victory, lógicamente han pasado más de mil porristas, pues lógicamente como cualquier negocio, estás satisfecha o estás insatisfecha”, concluyó la directora.