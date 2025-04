Video | Juez en México anuncia su retiro en plena audiencia y colgó su toga de manera simbólica

Óscar Javier Mendoza Altamirano, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Colima, anunció en una audiencia su retiro y colgó su toga de manera simbólica entre aplausos de pie, dejando atrás 23 años de carrera judicial. En Hechos Noche este viernes 18 de abril te mostramos cómo se vivió el momento.

Al juez no le tembló la voz para decir que la corrupción de la que han acusado al Poder Judicial de la Federación (PJF) es un discurso espurio. “De manera simbólica voy a colgar mi toga”, añadió.

“Es totalmente falso que los jueces federales seamos corruptos, ese es un discurso espurio, han sido mínimos los jueces que han sido sancionados por una razón así, hoy por eso ante ustedes, depondré mi toga y me retiro con esa misma dignidad que hace 10 años, el día de mi cumpleaños, asumí el cargo como juzgador federal”, expresó en la audiencia.

Juez señala a reforma judicial como una venganza de AMLO

Óscar Javier Mendoza Altamirano dijo que se retira por dignidad e hizo referencia a la reforma judicial como una venganza personal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra el Poder Judicial, por haber sido desaforado años atrás, cuando era Jefe de Gobierno.

“Hoy me retiro, me retiro, a partir de mañana seré un juez retirado, un juez en retiro, no me corren, no me corre el sistema, no me corre una venganza política derivada de un juicio añejo de desafuero, ni me corre un poder constituyente con una reforma judicial”, expresó.

Después de 10 años impartiendo justicia, de haber obtenido el cargo mediante el esfuerzo y conocimiento, se retira para dejar una silla que será ocupada por alguien emanado de una reforma y un proceso electoral sumamente cuestionado.