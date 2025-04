Acusan de traidor al Ministro Alberto Pérez Dayán por votar en favor de la Reforma Judicial

Durante una conferencia en la Casa de Cultura Jurídica, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, fue confrontado por el magistrado en retiro Pablo Monroy Gómez, quien lo acusó públicamente de traicionar la Constitución. El reclamo se originó por el voto que emitió el pasado 5 de noviembre, en contra de un proyecto que buscaba invalidar parcialmente la Reforma Judicial.

El voto decisivo que cambió el rumbo de la Reforma Judicial

El Ministro Pérez Dayán votó en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual proponía anular parcialmente la Reforma Judicial, especialmente en lo que respecta al mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros. Su voto fue determinante, ya que se requerían ocho para alcanzar la mayoría, y su negativa impidió que la propuesta avanzara.

“Te lo digo de frente: eres un traidor”

Durante la conferencia “La defensa de la Constitución”, el magistrado Monroy Gómez increpó a Pérez Dayán por lo que considera una traición a su juramento constitucional. “Esa protesta no la cumpliste, y te lo digo de frente: eres un traidor”, expresó Monroy, visiblemente molesto.

Consecuencias del voto: candidatos con vínculos al narcotráfico y pérdida de fideicomisos

Monroy Gómez señaló que, como consecuencia del voto de Pérez Dayán, hoy existen candidatos a juzgadores con presuntos nexos con el narcotráfico. También acusó que se ha permitido el despojo de los fideicomisos del Poder Judicial, calificándolo como un robo: “Uno de ellos eran ahorros nuestros, tuyos, míos”.

Una decisión que truncó carreras judiciales

Además, Monroy lamentó que la decisión haya afectado a cientos de juzgadores federales que habían ganado su lugar tras años de servicio y preparación. “¿Cómo puedes vivir con las consecuencias de ese voto reflejado en tantos perjuicios?”, cuestionó.

Pérez Dayán respondió: “Eso se debió decir el día de la sesión”

El ministro respondió con calma, afirmando que esos señalamientos debieron expresarse el día de la sesión, y no tiempo después. Su postura se mantiene firme: “Como lo he sostenido en precedentes, y por ninguna otra razón que no sea esa, voté en contra”.