“Entró sano a consulta y salió sin vida": El desgarrador caso de ‘Frodo’ que alerta negligencia en veterinaria de CDMX

La trágica muerte de ‘Frodo’, un perro que ingresó sano a una veterinaria de la colonia Cosmopolita, en la alcaldía Azcapotzalco, encendió una alerta por presunta negligencia veterinaria en la Ciudad de México. Lo que debía ser una consulta de rutina terminó en momentos de tristeza, emergencia e incertidumbre para sus dueños, quienes hoy exigen justicia tras perder a su mascota en circunstancias que, aseguran, nunca fueron aclaradas.

“Era el bebé de casa, era nuestro bebé", relata entre lágrimas Daniela Salas, dueña de ‘Frodo', al recordar a su perro, quien murió de manera extraña dentro de la clínica el pasado mes de noviembre.

Muerte de Frodo desata alerta por presunta negligencia veterinaria en Azcapotzalco

De acuerdo con la familia, ‘Frodo’ no presentaba ninguna enfermedad grave ni lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos.

“En menos de cinco minutos me entregaron el cuerpo de mi perro sin darme explicación. Él iba a realizarse estudios, no iba con alguna enfermedad grave, alguna herida, nada que comprometiera su salud”, denunció Daniela.

Dueños denuncian silencio, contradicciones y falta de responsabilidad del personal

Tras la muerte del animal, los dueños pidieron una explicación directa al veterinario que lo atendió, pero se negó a hablar con ellos. Solo fueron recibidos por otro empleado del lugar, quien les dijo que Frodo había sufrido un ataque de estrés y se había desvanecido, reconociendo que la situación se les salió de las manos.

En una grabación con cámara oculta, el propio personal del establecimiento describió lo ocurrido:

“El doctor intenta poner el bozal y en ese momento ‘Frodo’ se empieza a alterar, la doctora lo pone sobre su cuerpo para tranquilizarlo un poquito y en ese momento ‘Frodo’ se pone rígido.

El caso no sería aislado. En redes sociales circulan otras denuncias que apuntan a supuestos casos de negligencia en la misma veterinaria; el equipo periodístico acudió al lugar en busca de una postura oficial, pero no fue recibido. Vía telefónica, también se negaron a dar declaraciones.

“Mira, hay una investigación en proceso, entonces por esa situación, para no entorpecerlo, no podemos pronunciarnos en este momento”, respondió una empleada del establecimiento.

El caso del perro ‘Frodo’ avanza lento mientras exigen justicia por posible maltrato animal en CDMX

Daniela ya levantó una denuncia, aunque el proceso avanza lentamente. Su abogado, Alberto Woolrich, advierte que uno de los principales problemas está en la falta de preparación de las autoridades:

“Obviamente se requiere una capacitación que desgraciadamente la mayoría de los ministerios públicos no la tienen, sobre todo en saber cómo integrar de manera adecuada una carpeta cuando están vinculados los animales en ella”, detalló.

Mientras tanto, Daniela continúa pidiendo justicia: “Te das cuenta que acabaron con la vida de tu mascota y que él estaría vivo si no lo hubieras llevado ahí", sentenció.

En la Ciudad de México, el maltrato animal puede ser castigado hasta con 10 años de prisión, por lo que el caso de Frodo mantiene encendida la alerta entre dueños de mascotas que hoy exigen investigaciones claras, responsables y transparentes.