Casa del terror: ¿Qué se sabe de la familia asesinada en su propio hogar en Azcapotzalco, CDMX?

Una familia fue asesinada dentro de su propia casa en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes policiacos, las víctimas serían dos adolescentes de 12 y 17 años, junto con sus padres, de aproximadamente 47 años. Todos murieron por heridas provocadas con arma punzocortante, lo que da cuenta del nivel de violencia con el que se cometió el crimen.

¿Qué se sabe del asesinato de la familia en Azcapotzalco?

Hasta ahora, las autoridades han confirmado pocos detalles. Las fiscalías de la capital y del Estado de México únicamente señalaron que se trata de una familia, sin abundar en identidades o contexto.

Sin embargo, versiones extraoficiales comenzaron a circular tras la detención de cuatro sospechosos: una mujer y tres hombres. Entre ellos se encuentra un joven identificado como Emiliano “N”, de 20 años.

De forma no confirmada por autoridades, se ha mencionado que la joven de 17 años habría tenido una relación con uno de los presuntos agresores, lo que podría ser una de las líneas de investigación.

Indignación en @AzcapotzalcoMx



Una familia fue hallada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Nueva Santa María.



Tres mujeres y un hombre, al parecer los padres y dos menores de 17 y 12 años, presentaban heridas de arma punzocortante.



Paramédicos confirmaron la… pic.twitter.com/6hWnSmB9ws — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de la familia en Azcapotzalco y cómo los capturaron?

Las detenciones se lograron gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia del sistema C2 y C5, que permitieron ubicar dos camionetas presuntamente robadas a las víctimas. Una de ellas fue localizada en Tlalnepantla y posteriormente interceptada en la Calzada de los Jinetes, en Atizapán de Zaragoza.

En ese vehículo viajaban tres de los sospechosos: María de Jesús “N”, José María “N” y Francisco Javier “N”. Al momento de su detención, las autoridades les aseguraron un arma, cartuchos, droga y objetos presuntamente robados.

La segunda camioneta fue hallada en el estacionamiento de un hotel en la colonia Lomas del Valle Escondido, también en Atizapán.

Ahí fue ubicado Emiliano “N”, quien presuntamente intercambió disparos con policías antes de ser detenido. Actualmente se encuentra hospitalizado y bajo custodia.

Tras las detenciones, comenzó a circular una versión que apunta a que el ataque habría sido ordenado por un grupo delictivo conocido como Los Julios de Atizapán, quienes habrían ofrecido dinero a cambio de asesinar a la familia.

No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil real.

En la colonia Nueva Santa María, donde ocurrió el crimen, vecinos aseguran que la familia llevaba poco tiempo viviendo ahí y que no generaban problemas.

“Dicen que una tenía 12 años… era una niña, apenas saliendo de la primaria… es algo terrible”, relató una vecina, aún impactada por lo ocurrido.