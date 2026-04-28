Ni una foto de “El Mencho": las diferencias entre la captura del líder del CJNG y la de “El Jardinero”

¡Es imposible no hacer comparativos! La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, contrasta con la del operativo en donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras la captura de Flores Silva fue ampliamente documentada por las autoridades, desde que fue sacado de un desagüe hasta el momento en el que se baja del avión, el caso de “El Mencho” estuvo marcado por el hermetismo desde el primer momento.

Hasta revelaron videos: Captura de Audias Flores Silva sí fue grabada

En el arresto de “El Jardinero”, considerado como el posible sucesor de “El Señor de los Gallos”, hubo imágenes del operativo, registros de su localización, traslado, etcétera.

En contraste, tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, no se difundió un solo minuto del despliegue. El argumento fue la seguridad nacional, pero nunca hubo rastro de su persecución, y menos de su detención.

Para “El Jardinero”, la Marina reveló el momento de su arresto. También se informó sobre la intervención inmediata de la Fiscalía, que aseguró la zona donde ocurrió la captura. Además, su traslado y posterior presentación en instalaciones aeroportuarias también quedaron registrados.

El operativo contra El Mencho sigue rodeado de dudas

Muy distinto fue el caso de “El Mencho”. Aunque el Gobierno confirmó su muerte tras un operativo en Tapalpa, prácticamente no hubo más información, más que un comunicado horas después de los hechos ocurridos en Jalisco.

No se mostraron imágenes del momento de la captura, del traslado en helicóptero, ni registros de cámaras corporales. Tampoco se difundió una identificación más allá de imágenes relacionadas con un féretro dorado.

Ese silencio alimentó dudas sobre lo ocurrido en uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en los últimos años, porque recordemos que quien cayó era uno de los capos más buscados por la DEA.

A esto se suma que la necropsia del líder criminal quedó resguardada bajo argumentos de seguridad nacional. Mientras que la investigación en la cabaña de Tapalpa donde ocurrió el operativo se frenó, debido a que la escena fue alterada por medios de comunicación.

Según esa versión, cualquier evidencia encontrada posteriormente ya no tendría valor legal. Pero, ¿quién tenía la obligación de asegurar todas las pruebas? Exacto, la Fiscalía General de la República.

La captura de “El Jardinero” no solo golpea a la estructura criminal que dejó “El Mencho”, también revive las dudas sobre lo que realmente ocurrió en Tapalpa y por qué uno de los operativos más relevantes del sexenio sigue sin mostrarse públicamente.