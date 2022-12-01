VIDEO: Deportista de salto base choca contra un peñasco en Utah

En Estados Unidos tres deportistas practicaban salto base, deporte que consiste en lanzarse desde grandes alturas en paracaídas. Primero saltaron dos desde un peñasco, quienes bajaron al suelo sin complicaciones, pero el tercero no corrió con la misma suerte.

El tercer deportista de salto base chocó contra un peñasco y quedó colgado a más de 30 metros de altura en el acantilado de Tombstone, en el estado de Utah, Estados Unidos.

El momento del choque quedó grabado por un adolescente de 12 años que pasaba por el lugar junto a su familia, cuando los deportistas practicaban salto base.

De acuerdo con los primeros reportes, una ráfaga de viento golpeó el paracaídas del deportista, lo que provocó que perdiera el control e impactara contra el peñasco.

Por fortuna, el paracaídas quedó atorado entre las piedras, por lo que se detuvo un descenso riesgoso del deportista, que quedó colgando a 30 metros y medio de altura.

Rescatan a deportista atorado en peñasco

En el área no había servicio de celular, por lo que la búsqueda y rescate del deportista tomó varias horas, sin embargo, lograron ponerlo a salvo y llevarlo a un hospital en Utah.

Los cuerpos de rescate tardaron alrededor de dos horas en poner un puente de seguridad para llegar hasta donde se encontraba colgando el deportista de salto base.

La oficina del Sheriff del condado de Grand, indicó que el hombre fue trasladado en una ambulancia aérea al hospital y se encontraba en condiciones críticas.

De acuerdo con las autoridades de Utah, este fue uno de los cinco incidentes de salto base en el área durante las fiestas por el Día de Acción de Gracias, debido a que en la región se celebra un evento llamado Turkey Boogie, que reúne a la comunidad de este deporte para realizar algunos saltos en paracaídas.

