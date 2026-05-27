“Retrocedimos 10 años": Reconectan internet en Irán tras apagón de casi tres meses

Las autoridades de Irán ordenaron reabrir el acceso internacional a internet después de casi 90 días de apagón, informó la prensa estatal el lunes 27 de mayo de 2026, citando a un vocero del Ministerio de Comunicaciones del régimen.

Irán ordena restablecer el acceso a internet tras casi 90 días de apagón

La decisión llega tras un apagón de la red que empezó el 8 de enero en un intento por controlar protestas y que se extendió con nuevos cortes después del inicio de ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. No obstante, aún no hay una reconexión total y la fecha para que llegue la normalidad aún no está clara.

El impacto en la comunidad artística: aislamiento y pérdida de contactos

Mina Eghbal, pintora y docente de 31 años, dijo que vivió una sensación profunda de soledad, como si hubieran quedado aislados del mundo, incluso dentro de Irán.

Explicó que su trabajo con niños requiere contacto constante y conocer el pulso del mundo del arte, algo que le fue imposible durante el apagón. Contó que quedó limitada a ver solo su entorno inmediato, como su casa, y que no sabía qué ocurría más allá e incluso no tuvo comunicación con su familia en el extranjero.

“Perdí por completo el contacto con la familia de mi madre porque no estaban en Irán y no podían saber cómo estábamos, lo que aumentó mi preocupación; estaban realmente preocupados por nosotros. Dentro de Irán ocurría lo mismo”, afirmó a la agencia de noticias Reuters.

Pérdidas millonarias en el comercio digital por el bloqueo de internet

Por su parte, Amirarsalan Hoshang, de 27 años, celebró poder volver a entrar en aplicaciones y retomar el trabajo, pero advirtió que la interrupción causó retrasos y pérdidas severas.

“Hemos sufrido pérdidas profundas, en estos cuatro meses quizá retrocedimos diez años”, afirmó.

El vendedor de consolas y equipos de videojuegos Sina Beigi, de 29 años, detalló que los pedidos en línea se acabaron y que las inversiones en su sitio web, redes sociales, publicidad y SEO “prácticamente se convirtieron en pérdida”.

