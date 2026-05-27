¿Habrá impacto en México? Trump advierte que bajarán mucho los precios de la gasolina tras excursión en Irán

Este miércoles 27 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar el tema de la gasolina en el centro de la conversación después de asegurar que los precios del combustible bajarán "mucho" una vez que termine la guerra con Irán.

Las declaraciones del presidente estadounidense generaron expectativa entre automovilistas en Estados Unidos y también en México , donde llenar el tanque continúa representando un golpe duro a los bolsillos.

Trump promete que los precios de la gasolina bajarán

Durante un mensaje reciente, Trump recordó que en algunos estados estadounidenses el precio de la gasolina llegó a costar poco más de un dólar por galón durante su administración; además, criticó a California por mantener costos e impuestos elevados sobre el combustible y aseguró que los precios “volverán a ser como antes” cuando termine “toda esta situación” relacionada con Medio Oriente.

“El pueblo estadounidense está viendo precios más altos en la gasolina; ya bajaron un poco, bastante en realidad. Volverá a donde estaba antes. Cuando estuve en Iowa pasábamos junto a gasolineras donde costaba un dólar con algunos centavos por galón; un dólar y algo, un dólar y tres centavos.

"Habíamos logrado bajarla muchísimo; en algunos lugares estaba incluso por debajo de eso. Creo que volveremos a alcanzar esos precios poco después de que termine toda esta situación"; sentenció Trump-

Las palabras del mandatario llegan en un momento sensible para el mercado energético internacional; cualquier conflicto en la región de Irán suele impactar directamente en el precio del petróleo y, en consecuencia, en el costo de la gasolina que pagan automovilistas en distintos países.

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President Trump says gas prices will “come down a lot” once the Iran “excursion” ends, while criticizing California over high fuel prices and taxes, adding, “It’ll come down to where it was before.” pic.twitter.com/qAPx4CewOm — Breaking911 (@Breaking911) May 27, 2026

Gasolina en México: los impuestos siguen golpeando el bolsillo

Aunque las declaraciones de Trump se enfocaron en Estados Unidos, el tema también despertó interés en México; actualmente, los conductores mexicanos pagan uno de los costos más altos de gasolina en comparación con otros países de gran consumo.

Datos recientes muestran que el precio promedio de la gasolina regular en México ronda entre 23 y 24 pesos por litro; mientras tanto, en países como Estados Unidos, Canadá, Japón o China, el combustible se mantiene considerablemente más barato.

Especialistas atribuyen gran parte de la diferencia a la carga de impuestos que se aplica en México por cada litro vendido; de acuerdo con análisis energéticos, los automovilistas mexicanos pagan más de 10 pesos en impuestos por litro de gasolina, una cifra superior a la registrada en otros mercados internacionales.

Aunque por ahora no existe un cambio inmediato en México derivado de las declaraciones de Trump, expertos recuerdan que el mercado de combustibles suele reaccionar rápidamente a tensiones internacionales; por lo que, en caso de los costos disminuyan en el vecino del norte, podría bajar al menos, un porcentaje en México.