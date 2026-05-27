VIDEO: “Nos vamos a la guerra contra los cárteles": anuncia Pete Hegseth

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, insistió en que el gobierno del presidente Donald Trump combatirá directamente a los cárteles del narcotráfico.

En una reunión de gabinete en la Casa Blanca, realizada hoy 27 de mayo de 2026, el funcionario señaló que el gobierno de Trump enfrentará a los cárteles de la droga, de forma similar a como lo mencionó semanas atrás.

“Nos vamos a la guerra contra los cárteles”, sentenció Hegseth.

Hegseth announces yet another war: "We're going to war with the cartels" pic.twitter.com/NwBBreeqzr — Aaron Rupar (@atrupar) May 27, 2026

Qué es el Escudo de las Américas y qué países participan

El funcionario destacó que este combate será hecho con el Escudo de las Américas, una iniciativa del gobierno de Donald Trump para impulsar la cooperación militar y de seguridad entre varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá, coordinados con Estados Unidos.

Estados Unidos contempla una ofensiva militar en solitario contra el narcotráfico

Apenas el 12 de mayo pasado, el secretario de Guerra reconoció que había una colaboración sin precedentes con el gobierno mexicano actual, pero también destacó que se deben hacer más esfuerzos para combatir a los criminales. Advirtió que las autoridades deben dar “un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

También en la apertura de los trabajos del Escudo de las Américas, Hegseth reafirmó que Estados Unidos estaba preparado para combatir a las redes narcotraficantes, las cuales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, son catalogadas como organizaciones terroristas.

“Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario, si fuera necesario. Sin embargo, nuestra preferencia, y el objetivo de esta conferencia, es que, en aras del bien de este hemisferio, lo hagamos todos juntos: con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados, quienes están deseosos, dispuestos y capacitados para hacerlo”, declaró en el discurso de apertura el 6 de marzo de 2026.

Por qué la Casa Blanca compara a los cárteles con el Estado Islámico y Al-Qaeda

En esa ocasión, Stephen Miller, asistente del presidente Trump para la Seguridad Nacional, afirmó que estos grupos del narcotráfico “sólo pueden ser derrotadas con la fuerza militar” y los comparó con los grupos terroristas Daesh (conocido como Estado Islámico) y Al-Qaeda (responsable del ataque a las Torres Gemelas del 1 de septiembre de 2001).

“Los cárteles que operan en este hemisferio son el Estado Islámico y Al-Qaeda del hemisferio occidental y deben ser tratados con la misma brutalidad y crueldad con la que tratamos a esas organizaciones”, afirmó Miller en marzo pasado.

