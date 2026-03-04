Mar negro en Veracruz: El misterioso derrame de petróleo que tiene en jaque a miles de familias

El paraíso del sur de Veracruz está bajo una mancha negra provocada por una fuga de petróleo que nadie quiere reconocer como propia. Pescadores y comerciantes de Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Coatzacoalcos están viviendo una pesadilla ambiental que ha paralizado sus actividades justo cuando más necesitaban trabajar: a las puertas de la Cuaresma y la Semana Santa.

Una parálisis económica en plena Cuaresma

Para quienes viven del mar, el tiempo es dinero, y ahora mismo el reloj está detenido. Los pescadores locales, como Toribio Morales, expresan su angustia al ver sus redes inservibles y las especies marinas desapareciendo por la contaminación.

Sin pesca y con el equipo dañado por el crudo, la economía familiar se está hundiendo en el chapopote.

El turismo en Veracruz: El otro gran herido

No solo son las redes; las mesas de los restaurantes también están vacías. Nicolás Vargas, restaurantero de la zona, advierte que el impacto golpeará a todos: desde los lancheros y bananeros hasta el transporte fluvial.

Con las playas cerradas y el olor a hidrocarburo en el aire, el turismo —el motor principal de Pajapan— se está alejando ante el riesgo que representa el agua contaminada.

Veracruz envuelto en chapopote; 14 personas están afectadas...



Más de 50 km de costa en Veracruz están paralizados por una mancha de hidrocarburo. A las puertas de Semana Santa, pescadores y turistas se quedan sin nada.



La paraestatal asegura que sus instalaciones operan sin… pic.twitter.com/u9Hcu3W4kP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

14 mil personas pagando los platos rotos

Las autoridades locales no se guardan las cifras: la mancha ya se extendió por más de 50 kilómetros de costa. Vladimir González, alcalde de Tatahuicapan, estima que hay más de 14 mil personas afectadas directamente.

La exigencia es una sola: medidas urgentes. Los alcaldes piden que la instancia responsable deje de dar largas y limpie el desastre que ya es un golpe seco al bolsillo de la región.

Pemex dice que “todo está bien”, pero los alcaldes no creen

En un comunicado que ha generado más dudas que certezas, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que sus instalaciones operan con normalidad y que no detectaron ninguna fuga. Sin embargo, el alcalde de Pajapan, José Luis González, señala directamente a la paraestatal.

Según su testimonio, hace apenas una semana se movilizaron plataformas que estaban frente a sus costas, sugiriendo que el derrame no apareció por arte de magia.

¿Todo bien @SEMAR_mx y @rocionahle ?



Las playas del sur de Veracruz se encuentran llenas de hidrocarburo por un presunto derrame en altamar, por lo que tuvieron que ser cerradas por completo a la recreación y pesca. En las playas se puede apreciar animales muertos a… pic.twitter.com/QM0zlWaRS5 — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 4, 2026

Playas cerradas y un ecocidio en curso

Mientras se resuelve el pleito legal por las denuncias ambientales ya interpuestas, el acceso a las playas en Pajapan y Tatahuicapan sigue restringido. Aunque personal de Pemex ya realiza labores de limpieza, las banderas rojas continúan levantadas.

Hasta que el agua no deje de ser un peligro para la salud, miles de veracruzanos seguirán mirando al horizonte, esperando que el mar vuelva a ser azul y su fuente de vida regrese a la normalidad.