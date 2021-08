Desalojan a dos familias por grietas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tuxtla Guitérrez, Chiapas.- Protección Civil determinó que las grietas afectaron severamente dos viviendas en el ejido Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las autoridades descartaron que se trate de un deslizamiento de ladera. Señalaron que es probable que sea un desgajamiento por acumulación de agua.

Romeó Chamé, uno de los afectados señaló que “mi familia ya casi ya se fue a otra parte, a otra casa, ya no viven acá. Solamente estoy yo acá porque yo verdaderamente tengo un trabajo acá y aquí espero más que nada que está pasando”.

La vivienda de la familia Soler también deberá ser evacuada. Gibrán, se dice preocupado por la situación: “lo más triste es eso que estaremos perdiendo nuestro patrimonio, es la preocupación de más de una veintena de familias”.

En esta zona, junto a la Antigua Calzada al Sumidero no se cuenta con drenaje, por lo que los habitantes han realizado fosas sépticas desde hace aproximadamente tres décadas, lo que podría ser el origen de este problema.

La Secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández, aseguró “está el terreno en pendiente y haga de cuenta que estas son las casas, al no haber una buena compactación que no haga que el suelo se mueva y al haber infiltración de agua producto que no tienen drenaje lo que ocurre es que el agua está haciendo este socavamiento”.

Por lo pronto, se están realizando los estudios a fondo.

Mientras, aproximadamente 10 personas tendrán que buscar otro hogar.