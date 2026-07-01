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¡La tormenta detiene el servicio! Desalojan usuarios de la Línea 1 del Cablebús por lluvias intensas

Una tormenta eléctrica en la zona norte obligó al desembarque de usuarios de la Línea 1 del Cablebús. El servicio se reanudará una vez que las condiciones lo permitan.

Desalojan a usuarios de la Línea 1 del Cablebús por tormenta eléctrica en la zona norte
Desalojan a usuarios de la Línea 1 del Cablebús por tormenta eléctrica en la zona norte|Captura de pantalla

Escrito por: Alejandra Gómez

Una tormenta eléctrica registrada en la zona norte provocó el desembarque de las personas usuarias de la Línea 1 del Cablebús, como medida preventiva. Las autoridades informaron que la operación se reanudará cuando las condiciones meteorológicas sean adecuadas.

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