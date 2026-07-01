¡La tormenta detiene el servicio! Desalojan usuarios de la Línea 1 del Cablebús por lluvias intensas
Una tormenta eléctrica en la zona norte obligó al desembarque de usuarios de la Línea 1 del Cablebús. El servicio se reanudará una vez que las condiciones lo permitan.
Una tormenta eléctrica registrada en la zona norte provocó el desembarque de las personas usuarias de la Línea 1 del Cablebús, como medida preventiva. Las autoridades informaron que la operación se reanudará cuando las condiciones meteorológicas sean adecuadas.