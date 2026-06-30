Estas son las zonas en CDMX que suspenderán la venta de alcohol por el México vs. Ecuador; a qué hora termina la Ley Seca

¡Qué no te tome por sorpresa! La pasión por el partido México vs. Ecuador se vive con restricciones en la capital del país tras la aplicación de la Ley Seca en CDMX para este 30 de junio 2026; te compartimos la lista de las zonas y colonia en las que se suspenderá la venta de alcohol este martes.

La venta de alcohol será suspendida a partir de las 15:00 horas de este 30 de junio; la medida aplicará para todo tipo de establecimientos comerciales.

¿Cuáles son las zonas y colonias de CDMX sin venta de alcohol este martes?

La venta de alcohol en CDMX será suspendida en Paseo de la Reforma, Centro Histórico y algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc; estas son las zonas en las que habrá Ley Seca:



Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

En caso de que tengas planeado ver el partido México vs. Ecuador en bares o restaurante de la capital del país, el consumo de bebidas alcohólicas podría estar regulado estrictamente bajo las normativas del establecimiento y los horarios fijados por la ley.

¿A qué hora termina la Ley Seca en CDMX este martes?

El Gobierno de la Ciudad de México reveló que la venta de alcohol se suspenderá a partir de las 15:00 horas de este martes 2026. La Ley Seca en CDMX terminará hasta las 7:00 horas del miércoles 1 de julio 2026 .

La medida aplicará para todo tipo de establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados, vinaterías y tiendas de autoservicio.

¿De cuánto es la multa por no respetar la Ley Seca en CDMX?

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca este martes 30 de junio 2026 son las siguientes:



Consumir alcohol en vía pública: Las sanciones van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, multas que oscilan entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos. En caso de no pagar, también se contempla arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Establecimientos que vendan alcohol: Las multas pueden ir desde 351 hasta 2,500 veces la UMA, lo que se traduce en cifras que superan los 280 mil pesos. Además, los negocios podrían ser clausurados temporalmente, afectando directamente su operación.

Horarios del partido México vs. Ecuador: ¿A qué hora empieza y dónde verlo?

¡No te lo pierdas! El esperado encuentro de eliminación directa, correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026, entre México vs. Ecuador se llevará a cabo el martes 30 de junio 2026 alrededor de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás disfrutar completamente GRATIS en las pantallas de Azteca Noticias, además de una transmisión en el sitio de Azteca Deportes, la cual iniciará a partir de las 18:30 horas de este martes.