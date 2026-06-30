Cronología de la desaparición de Fátima Ozoara: De su salida del hospital en CDMX hasta el hallazgo de su cuerpo en Edomex

Este 30 de junio 2026, se confirmó el hallazgo sin vida de Fátima Ozoara Cid Vázquez, la enfermera de 20 años de edad, que fue reportada como desaparecida tras salir de su trabajo en un hospital, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El cuerpo de la joven enfermera fue encontrado en el Estado de México, 9 días después de haber reportado su desaparición. Actualmente hay un detenido y se siguen investigando los hechos.

Cronología de la desaparición de Fátima Ozoara, enfermera de 20 años de edad

Fátima Ozoara, fue reportada como desaparecida tras no saber nada de su paradero tras dejar el hospital en el que solía trabajar. Esta es la cronología del caso de la joven enfermera.

21 de junio: Desaparición tras salir de su guardia en Álvaro Obregón

El caso comenzó el pasado domingo 21 de junio 2026. Fátima, quien se desempeñaba como enfermera en un hospital de Álvaro Obregón, concluyó su jornada de guardia.

Tras salir del trabajo, la joven no regresó a su hogar y perdió toda comunicación con sus familiares, quienes levantaron la denuncia correspondiente.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el último rastro de Fátima fue en la colonia Olivar de los Padres; desde ese punto ya no se supo de su paradero.

Solicitamos su ayuda para localizar a FÁTIMA OZOARA CID VÁZQUEZ de 20 años de edad. Se le vio por última vez el 21 de junio de 2026 en OLIVAR DE LOS PADRES, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.



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23 de junio: Detiene al posible responsable de la desaparición de Fátima Ozoara

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló la detención de Joel Ricardo "N", quien sería el probable responsable de la desaparición de Fátima, pues el sujeto fue capturado en fragancia.

Tras una audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención de Joel Ricardo "N", imputándolo por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada.

#LoÚltimo | La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo sin vida de Fátima Ozoara, joven de 20 años vista por última vez el pasado 21 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón.



El cuerpo de Fátima fue localizado en el municipio de Ocuilán, #Edomex.… pic.twitter.com/8lf7UPK4hS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

29 de junio: Familiares bloquean Periférico Sur para exigir la búsqueda de Fátima

Ante la falta de avances en la investigación de la desaparición de Fátima Ozoara, familiares, compañeros y amigos de la víctima bloquearon la circulación de Periférico Sur por más de tres horas, exigiéndole al Gobierno respuestas y justicia para la joven enfermera.

La protesta fue levantada luego de que los afectados lograran entablar mesas de diálogo con las autoridades de la Ciudad de México.

#AlertaVial | Caos en Periférico Sur



Manifestantes mantienen bloqueados carriles centrales y laterales en dirección al Oriente.



Se registra fuerte afectación vial.



Toma precauciones y busca rutas alternas. 🚗https://t.co/tsfcXffUMe



Vía: @AlfredoTNews pic.twitter.com/WZqurLGHJk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

30 de junio: Confirman el hallazgo del cuerpo de Fátima Ozoara en Edomex

El 30 de junio 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el hallazgo del cuerpo de Fátima Ozoara, en el municipio de Ocuilán, en el Estado de México (Edomex), aproximadamente a más 75 kilómetros de distancia del último lugar del que se tuvo rastro de la joven enfermera.

La localización ocurre a más de 9 días de la desaparición de Fátima, así como a unas horas después del bloqueo en Periférico Sur por familiares y amigos de la víctima.

#URGENTE | Trágico desenlace en la #CDMX



Esta mañana se confirmó el hallazgo sin vida de Fátima, la enfermera de 20 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de junio tras salir de su guardia en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón.



Apenas ayer, familiares,… pic.twitter.com/8zrDVoXcpD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

¿Qué pasará con el detenido por el caso de Fátima?

Este martes 30 de junio se realiza la audiencia de Joel Ricardo "N" en punto de las 14:30 horas. En tanto, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de presión preventiva oficiosa.