Localizan sin vida a Fátima Ozoara, la joven enfermera desaparecida tras salir de su guardia en hospital de la Álvaro Obregón

¡Última hora! En las primeras horas de este 30 de junio 2026, se confirmó el hallazgo sin vida de Fátima Ozoara, la enfermera de 20 años que desapareció tras salir de su guardia en un hospital ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La localización del cuerpo de la joven enfermera ocurre 9 días después de sus desaparición; la última vez que se supo de ella fue el domingo domingo 21 de junio.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre el hallazgo de Fátima, así como las posibles causas de muertes.

Horas antes de ser localizada, familiares de Fátima bloquearon el sur de la CDMX

El hallazgo del cuerpo de Fátima llega unas horas después de que familiares, amigos y compañeros de la enfermera bloquearan la circulación de Periférico Sur por más de tres horas para exigir su búsqueda.

La circulación fue liberada tras acordar mesas de dialogo con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

#URGENTE | Trágico desenlace en la #CDMX



Esta mañana se confirmó el hallazgo sin vida de Fátima, la enfermera de 20 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de junio tras salir de su guardia en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón.



Apenas ayer, familiares,… pic.twitter.com/8zrDVoXcpD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Cronología del caso de Fátima Ozuara: Así fue la desaparición de la joven en CDMX

Fátima Ozuara, la joven enfermera de 20 años de edad, desapareció el pasado domingo 21 de junio 2026, después de salir de su guardia en un hospital en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, el último rastro de la joven fue en la colonia Olivar de los Padres; desde ese punto ya no se supo de su paradero.

El día de su desaparición, la joven vestía un uniforme quirúrgico color azul marino y portaba un reloj café. Mide 1.62 meteos y es de complexión delgada. Tiene cabello oscuro lacio y ojos color café.

A más de una semana de la desaparición de Fátima Ozuara, familiares, compañeros y amigos de la víctima bloquearon la circulación de Periférico Sur por más de tres horas, exigiéndole al Gobierno respuestas y justicia para la joven enfermera.

Lamentablemente, este 30 de junio 2026, 9 días después de su desaparición, el cuerpo de Fátima fue encontrado. Hasta el momento no han dado más detalles sobre el hallazgo de la víctima, así como las causas de muerte.