Solo tenía 5 años y no pudieron salvarlo: matan a menor en su casa en La Paz, Edomex

Un menor de 5 años de edad perdió la vida tras presuntamente haber sido agredido por un sujeto, quien al parecer es su padrastro, en su casa en el municipio de La Paz, Estado de México.

El hecho fue reportado este martes 30 de junio de 2026 y el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras tomar conocimiento del deceso del menor.

Agresor de menor en Los Reyes La Paz logró escapar

Los hechos ocurrieron en un domicilio en la colonia San José Las Palmas, sitio al que llegaron servicios de emergencia y peritos de la fiscalía ante el fallecimiento del menor.

Información consultada por Azteca Noticias señala que un sujeto al parecer habría agredido físicamente al menor, quien perdió la vida en el lugar, pero el responsable logró escapar y hasta ahora no hay ninguna persona detenida por estos hechos.

Terrible crimen en #Edomex 💔 Un niño de 5 años fue hallado muerto en bolsas.



Se investiga si fue "secuestrado" a cambio de una deuda de mil pesos y después asesinado. Tres personas ya fueron detenidas por su muerte.



El reporte de @danielderosastv en #PrimeraLínea pic.twitter.com/2XVTL4CE4X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2025

No pudieron salvar a menor y murió en su casa en La Paz

El Ayuntamiento de La Paz confirmó que los hechos ocurrieron la mañana de este martes 30 de junio y lamentó el fallecimiento del menor.

"Expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", publicó en un comunicado.

El municipio informó que se recibió un reporte a través del Centro de Mando (C-2) sobre lo que había pasado y personal de Protección Civil y bomberos acudieron para brindar atención prehospitalaria al menor.

Cuando el personal paramédico llegó confirmó la ausencia de signos vitales del pequeño, cuya identidad ha sido reservada.

Buscan a sujeto que habría matado a menor en La Paz

El caso fue informado a la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, a la Policía de Género, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y al Ministerio Público, para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

Por ahora, el presunto responsable sigue prófugo y las autoridades trabajan para encontrarlo, mientras tanto, continúan los trabajos periciales para determinar la causa de muerte del menor.

"Condenamos enérgicamente cualquier hecho que atente contra la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes. La muerte de este menor no puede quedar impune; por ello, desde el momento del reporte se están realizando las investigaciones profesionales, objetivas y expeditas que permitan esclarecer este lamentable hecho.

"El gobierno municipal reitera su plena disposición para apoyar y colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos, con el firme propósito de que este caso sea investigado con profesionalismo y que se determine, conforme a derecho, lo que corresponda", indicó el ayuntamiento.