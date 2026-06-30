¡Qué no te deje el tren! Líneas del Metro CDMX que cambian su horario por el partido México vs. Ecuador este martes

El Metro CDMX confirmó que habrá un horario especial por el partido México vs. Ecuador este 30 de junio 2026, uno de los encuentros más esperados por los aficionados, pero ¿a qué hora cierra este medio de transporte?

El México vs. Ecuador iniciará a las 19:00 horas de este martes en el Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX por el partido de la Selección?

¿Vas a festejar en el Ángel de la Independencia? El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX anunció que el horario de cierre se ampliará hasta la 1 de la mañana del miércoles por el encuentro entre México vs. Ecuador.

Se espera que el último vagón saldrá alrededor de las 00:30 horas, por lo que se recomienda a los usuarios medir sus tiempos para no quedarse varados.

¿Qué Líneas del Metro CDMX extenderán su horario por el México vs. Ecuador?

El horario especial del Metro CDMX para este martes 30 de junio 2026, únicamente aplicará para tres Líneas de este medio de transportes, por lo que se recomienda tomar precauciones.



Línea 1: Observatorio - Pantitlán.

Línea 2; Cuatro Caminos - Tasqueña.

Línea 3: Indios Verdes - Universidad.

La ampliación de horario del Metro CDMX es con el objetivo de facilitar el traslado dela afición mexicana y extranjera ante el silbatazo final, así como las celebraciones posteriores.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Metrobús CDMX extiende su horario por el partido de México vs. Ecuador

El Metrobús CDMX ampliará el horario de cierre hasta la 2 de la mañana del miércoles 1 de julio desde la línea 1 hasta la línea 6 de este medio.

Por su parte, el horario de apertura del Metrobús CDMX continúa sin cambios, por lo que comenzará a operar alrededor de las 4:30 horas.

Psst psst 🗣️



Para un regreso seguro 🏡 Metrobús extiende su horario mañana martes 30 de junio. Estas serán las últimas salidas. 😉👇



¡Prevé tu trayecto! pic.twitter.com/B14HJquC3J — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 30, 2026

Recomendaciones en caso de ir a festejar al Ángel de la Independencia

¡Toma precauciones! Si piensas asistir a las celebraciones en el Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para viajar en el Metro CDMX:

