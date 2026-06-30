Enfermera Fátima Ozoara hallada sin vida fue llevada “por la fuerza” en un auto; acusan que Fiscalía de CDMX ocultó datos

Desde el 21 de junio de 2026 su familia la buscó tras desaparecer en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX). Pasaron los días y nada se sabía de ella, pero este 30 de junio de 2026 se dio a conocer que la enfermera Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, fue hallada sin vida.

Su desaparición fue denunciada por su familia, quien empredió una búsqueda en redes sociales para pedir ayuda para encontrar a la joven, quien laboraba como auxiliar de enfermería, pero que fue encontrada ayer, de acuerdo con información que pudo consultar Azteca Noticias.

¿72 horas de espera? La negligencia de la Fiscalía en la CDMX ya suma varias víctimas

Revelan datos clave de la desaparición de enfermera Fátima Ozoara

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició la carpeta de investigación por la desaparición de la joven, pero de acuerdo con personas cercanas a ella, hubo negligencia en el caso. La familia de la víctima compartió a Azteca Noticias que esta situación los rebasó y exigen justicia para Fati, como la recuerdan con cariño.

"Es una inusticia, la verdad es que no se vale (...) todo esto de del proceso de de la entrega de su cuerpo ha sido superdifícil; lo que queremos es que haya justicia para Fati", comentó un familiar de Fátima a Azteca Noticias.

En redes sociales, se denunció que durante la investigación, la familia supo que la enfermera Fátima Ozoara fue llevada contra su voluntad en un automóvil

El último día supieron de ella fue tras salir de su trabajo en el Centro Libanés, en Olivar de los Padres, al poniente de la CDMX.

Sin embargo, tras salir aproximadamente a las 08:00 horas, ya no volvió pues "se la llevaron por la fuerza en un vehículo", señaló su familia y amigos en redes sociales.

Acusan que Fiscalía de CDMX no informó datos sobre el caso

En un mismo sentido, y conforme pasaron los días, acusaron que a pesar de que la desaparición de la enfermera era una situación "de alto riesgo y las horas son vitales", las autoridades no actuaron pronto y ocultaron información.

Antes del hallazgo del cuerpo, se sabía que un hombre fue detenido como presunto implicado en el caso, pero a decir de la familia, "la Fiscalía General de Justicia de la CDMX está actuando con una negligencia alarmante".

Esto al señalar que las autoridades ocultaron información a la familia, no presentaron avances de la investigación y no se solicitó la geolocalización del celular del detenido ni el de Fatima.

"El tiempo legal de las primeras horas del arresto del sospechoso está corriendo. Tememos que, por la burocracia y la omisión de las autoridades, se pierda tiempo crucial para saber a dónde se la llevó", expresaron antes de confirmarse la muerte.

Cuerpo de Fátima Ozoara fue encontrado en el Edomex

El presunto implicado fue detenido el 23 de junio de 2026, tan solo dos días después de que Fátima fuera deportada como desaparecida.

Se trata de Joel Ricardo “N”, quien por ahora es acusado por la desaparición de la joven 20 años de edad ocurrida en la alcaldía Álvaro Obregón.

Luego de revisar videograbaciones y trabajos de campo, se estableció la posible participación del detenido en los hechos y fue detenido en flagrancia, pero la fiscalía no precisó sobre qué delito.

La búsqueda de la joven se llevó en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México, pero lamentablemente fue encontrada sin vida en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México.