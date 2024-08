Desaparece un bebé de 4 meses junto a su tía en Almoloya

Esos son los rostros de Rosa Isela y Emmanuel, al no saber nada de su pequeña Luna Joana, de cuatro meses de edad desde hace una semana. La menor, estaba en los brazos de su tía materna, María Isabel, ambas desaparecieron en el Estado de Méxic o .

¿Cómo y cuándo desapareció Luna Joana?

“Lo que pasa es que veníamos desde mi casa, mi hermana me acompañó así al mero centro de Almoloya, pues llevaba a mis dos peques, ella me ayudó con mi niña y yo llevaba a mi niño con algunas cosas. En ese momento nos separamos para comprar algunas cosas y la iba a esperar en un punto, pero nunca llegó en ese punto donde la iba a esperar. Le marqué a los cinco minutos, le marcaba y me mandaba a puro buzón de voz y honestamente no sé realmente qué haya pasado”, expresó Rosa Isela Esquivel Gómez, madre afectada.

¿Cómo marchan las investigaciones por parte de la Fiscalía del Edomex?

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, y aunque la Fiscalía mexiquense ya tiene conocimiento de la situación, no hay mayores avances.

“Honestamente, ahorita en Almoloya de Juárez no nos dejan ver principalmente algunas cámaras de los portales a ver si pasó o subió, nos dicen que tenemos que llevar un oficio para ver las cámaras y ver que realmente haya pasado”, agregó la mamá de la pequeña.

Mantienen la fe de que Luna Joana aparezca

Dentro del calvario que ambos están viviendo, los padres de Joana, acudieron a una iglesia de Toluca, para pedir que ambas aparezcan.

“Pues es un dolor muy fuerte, la verdad hay que tener los pies en la tierra y yo solo le suplico que me regrese a mi hija si ella tuvo un problema, pues le suplico a las autoridades que nos apoyen en todo”, expresó Emmanuel Vicente Ovando, padre de la menor.

La madre de la infante asegura no tener sospechas de su hermana, pues su relación era sólida.

“Me llevaba muy bien con ella, honestamente no sé qué haya pasado ahí en Almoloya, no sé la verdad”, expresó la madre afectada.

“Si me está escuchando mi hermana, que tome razón, también sus hijos la están esperando y yo a mi hija. Sentimos un dolor muy doloroso, muy feo, que no las tenemos a nuestro lado. Yo nomás lo que le pido a Dios es encontrarlas con bien, que estén bien, en cualquier lado, que estén bien ambas”, puntualizó.

Dos alertas, una Amber y una Odisea, ha emitido la Fiscalía mexiquense, para agilizar los trabajos de búsqueda, de esta menor y su tía. Todo sea, para que lo más pronto estas se reencuentren con los suyos, a salvo.