Violencia en Tierra Caliente: Buscan a delegado del PT desaparecido en Apatzingán

El clima de inseguridad en Michoacán golpea nuevamente a la esfera política. La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) ha encendido las alarmas tras confirmar la desaparición de Agustín Solorio, quien se desempeña como delegado político de dicho instituto en el municipio de Apatzingán, una de las zonas más conflictivas de la entidad.

Así desapareció Agustín Solorio en Apatzingán

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el PT y basada en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Agustín Solorio fue visto por última vez el pasado sábado 6 de diciembre, aproximadamente a las 03:00 horas de la madrugada en el municipio de Apatzingán.

PT exige aparición de Agustín Solorio, desaparecido desde el 6 de diciembre

A través de un comunicado urgente con fecha del 8 de diciembre y firmado por el Coordinador Nacional, el Senador Alberto Anaya Gutiérrez, el partido expresó su "más profunda preocupación e indignación" ante el desconocimiento del paradero de su compañero.

El comunicado es contundente en su exigencia a las autoridades estatales y federales. El PT demanda una actuación con "celeridad y eficacia" para localizar al delegado.

"La aparición con vida de nuestro compañero no es solo una exigencia partidista, sino un reclamo de justicia y seguridad que nuestra sociedad merece... No pararemos hasta que Agustín Solorio regrese sano y salvo", sentenció la dirigencia nacional.

Este hecho se suma a la tensión que vive la región de Tierra Caliente, donde la violencia política y criminal se mantiene como un foco rojo constante. Recientemente, también se dio el caso de un coche bomba que dejó, hasta el momento, cinco muertos en el centro de Coahuayana, Michoacán.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló un detalle clave que cambia la narrativa del ataque: el vehículo no estaba abandonado. Al momento de la detonación, dos personas viajaban en la camioneta (presuntamente una pick-up que transportaba plátanos).

"No fue un coche bomba abandonado; había un conductor y un acompañante cuando el vehículo detonó", confirmó el funcionario.

Al menos 3 elementos de la policía comunitaria y dos ocupantes del vehículo han sido víctimas mortales.

