¿Quién es “El Congo”? El temido líder de sicarios del CJNG vinculado al asesinato de Carlos Manzo

La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dio un paso decisivo este fin de semana. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en Michoacán, se logró la captura de Gerardo Rodríguez, mejor conocido como “El Congo”, identificado como un jefe de sicarios de alto nivel al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es "El Congo"? Líder de sicarios vinculado a caso de Carlos Manzo

Gerardo Rodríguez no es un nombre nuevo para las autoridades. "El Congo" es ubicado como el operador regional de la célula que ejecutó el atentado contra el alcalde Manzo el pasado 1 de noviembre de 2025.

Su función principal era coordinar los ataques armados y asegurar el control territorial para su organización en la zona de la Tierra Caliente michoacana.

"El Congo" vinculado a extorsiones

Más allá de los ataques armados, trabajos de inteligencia señalan a “El Congo” como el responsable de una de las actividades más dañinas para la economía local: la extorsión.

Según las investigaciones, él era el encargado de cobrar "cuotas" y coordinar las amenazas contra los productores de limón y aguacate, quienes se han visto asfixiados por el crimen organizado en los últimos años.

Cayó en Michoacán Gerardo Rodríguez, alias “El Congo”, señalado como operador regional del CJNG y presunto implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Lo vinculan con extorsiones, secuestros y homicidios en Tierra Caliente. Con su captura ya suman 21… pic.twitter.com/I7qexieUn2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

"El Congo" ya había sido detenido

Esta no es la primera vez que “El Congo” pisa la cárcel. En el año 2022 fue detenido en Nuevo San Juan Parangaricutiro con un cargamento de droga, pero, por razones que aún generan dudas, obtuvo su libertad poco después.

Expertos señalan que su regreso a las calles solo sirvió para que escalara en la estructura del cártel, convirtiéndose en un generador de violencia vinculado también a secuestros y homicidios de grupos rivales.

Bajo las órdenes de "El Licenciado", otro de los implicados en asesinato a Carlos Manzo

Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Las autoridades ubican a Gerardo Rodríguez como el brazo ejecutor de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025 como el autor intelectual del ataque al edil.

Con la captura de "El Congo", se golpea directamente la estructura operativa que recibía órdenes directas para silenciar a un alcalde que señalaba abiertamente a los cárteles.

“Sabían lo que representabas”



A cuatro meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa Grecia Quiroz reiteró su exigencia de #justicia, denunció desprestigio y convocó a misa en su memoria en #Uruapan.https://t.co/GWxz0qdobI pic.twitter.com/rNjLssa3bd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2026

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Carlos Manzo?

A cuatro meses del crimen que conmocionó a Uruapan, ya suman 21 personas detenidas. Sin embargo, a pesar de tener tras las rejas a los presuntos autores materiales e intelectuales, la pregunta principal sigue en el aire: ¿por qué se dio la orden de ejecutar a Carlos Manzo?