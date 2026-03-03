¡Terror en Tamaulipas! Reportan presunto artefacto explosivo en kínder de Reynosa; evacúan a los niños

Durante la mañana de este 3 de marzo 2026, se reportó un presunto artefacto explosivo pegado a la barda perimetral de un kínder, ubicado en calles de la colonia Marte R. Gómez, en la carretera Reynosa a San Fernando, en Tamaulipas.

El reporte fue hecho por los mismos habitantes de la comunidad, por lo que las autoridades activaron los protocolos correspondientes; se desconoce si había niños dentro de la institución.

Al lugar acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar un operativo para dar con el presunto artefacto explosivo.

¿Qué era el objeto hallado en kínder de Tamaulipas?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reveló que tras el operativo para encontrar el presunto explosivo, los elementos retiraron el objeto del lugar, pero ¿qué fue lo que asustó tanto a los habitantes?

Tras la revisión correspondiente, se confirmó que el supuesto "artefacto explosivo", solo se trataba de una lata de aerosol dentro de un tubo de PVC, lo que NO representaba un riesgo para las y los ciudadanos.

"Se confirmó que se trataba de una lata de aerosol colocada dentro de un tubo de PVC", explicaron las autoridades a través de un comunicado, publicado en redes sociales.

Después de aplicar los protocolos de seguridad, la vialidad se encuentra abierta a la circulación, por lo que todo vuelve a la normalidad. Autoridades exhortan a las autoridades a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales.

Por su parte, el jardín de niños no ha dado información oficial respecto al tema del presunto explosivo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas de este martes 3 de marzo 2026.