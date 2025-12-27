La última búsqueda del año: familias desafían el tiempo en busca de sus seres queridos desaparecidos en CDMX

En las calles de la Ciudad de México ( CDMX ), un grupo de valientes familias continúan su incansable búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, desafiando el cierre oficial de operativos hasta 2026. Con una mezcla de dolor y esperanza, estas personas transforman su sufrimiento en fuerza, negándose a rendirse.

La esperanza de encontrar a sus seres queridos

Usando solo la playera con la foto de sus hijos desaparecidos y un par de guantes, un grupo de madres buscadoras llegó de nuevo a las barrancas de Álvaro Obregón, con la esperanza de encontrarlos antes de que termine el año.

"Las fechas son dolorosas por la figura que representa y esa ausencia que se siente en cualquier momento. Es triste, pero yo creo que si algo nos representa a quienes estamos en búsqueda de algún familiar es la resiliencia. Saber transformar ese dolor en fuerza", dijo Nancy Mendoza, familiar de desaparecido.

Aunque oficialmente para las autoridades las búsquedas concluyeron este año y se reanudarán en 2026, todas estas mujeres y hombres no se dan por vencidos.

"Hemos descartado las principales hipótesis que teníamos. Pero este trabajo no se termina. Vamos a continuarlo"

"No sabemos quién se la llevó y la verdad ya estamos desesperados porque no tenemos ningún rastro de mi hermana. En casa le esperan sus dos niñas, mi mamá y todos mis hermanos”, mencionó Miriam Hernández, familiar de persona desaparecida.

Cómo cada exploración, la búsqueda no fue fácil, hubo que abrirse paso entre la maleza y hasta cavar hoyos. "En mi caso, nada más 10 días aguanto. 15 días aguanto. Y de ahí me entra una desesperación y le tengo que seguir”, dijo José Díaz, familiar de persona desaparecida.

El tiempo es oro para las madres buscadoras

En cinco horas de búsqueda, se hallaron ropa y zapatos que estas y otras familias tendrán que confirmar o descartar si son de sus seres queridos.

"Mi hijo se llama Carlos Palomares Maldonado, lo desaparecieron el 22 de septiembre de 2010, en la Colonia Narvarte, de la Alcaldía Benito Juárez. Duele estar aquí. Es necesario y esperanzador. Sí, tengo fe en que yo voy a saber el paradero de mi hijo", mencionó Ana María Maldonado, familiar de persona desaparecida.

Para las autoridades ya no habrá más búsquedas este 2025, pero para estas familias no importa si es Navidad, año nuevo o vacaciones. Ellas seguirán buscando hasta encontrarlos.