¿Fue víctima de una secta? Caso de Kimberly, alumna del CCH Naucalpan desaparecida da nuevo giro

Ha pasado casi un mes desde que Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, desaparecida, sin embargo, ahora su mamá Jaqueline dio a conocer datos importantes que refieren una secta.

Acompañada de su representación legal, la madre de la menor de 16 años advirtió con hacer bloqueos en vialidades importantes de la Ciudad de México (CDMX) como parte de la exigencia para que las autoridades se concentren en localizar a su hija.

¿Secta estaría implicada en desaparición de Kimberly, alumna del CCH Naucalpan?

La estudiante de este plantel de Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) está desaparecida tras salir a sacar unas copias para su tarea el 2 de octubre pasado en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

La señora expresó que se investigue a la primera línea familiar de ambos, pues comentó que tuvieron contacto con ellos y "en varios de los cateos, en uno de ellos, en uno de los templos que ellos tienen".

"Rafael es ministro de ese culto, prácticamente hemos visto que tiene templos simbólicos de secta. Justamente en ese templo hay relacionadas varias sectas. Igual que en uno de los predios del taller, los mismos símbolos, que no es casualidad que todos tienen esos mismos símbolos, es algo que no es normal para tener este tipo de cuestiones.

"La mamá es la titular de ese templo, familia de ese templo. Realmente sí es muy extraño, porque no es un templo normal, es un templo de secta, que es lo que estuvimos analizando", expresó.

Madre de Kimberly señala que CAPUFE le negó acceso a videos

Jaqueline señaló que han pedido a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que les muestren las grabaciones de cámaras para saber la ruta que tomó el automóvil supuestamente implicado y en el que se habrían llevado a Kim.

La mamá incluso consideró que tal vez hay otro automóvil que fue usado o estaría relacionado, sin embargo, le negaron los videos.

En tanto, al señalar que "hay indicios de organización delictiva" pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, pues "operan más de tres personas y no nada más estos dos sujetos".

¿Desaparecen pruebas? Colchón y piso tenían sangre

La mamá de Kimberly informó que dentro de las investigaciones se detectó que hubo manchas de sangre en un colchón dentro de un predio cateado, pero cuando llegaron no había nada.

Asimismo, había indicios de sangre en el suelo de la casa de Gabriel Rafael "N" en unas botas de él, expuso la señora Jaqueline.

El abogado Jairo Ocampo, quien tomó la defensa de la familia de Kimberly el martes, comentó que "de todos los cateos" a la familia no "se le ha informado de ninguno y a ninguno han acudido", así como tampoco a qué hora va a ser y dónde cada una de las diligencias, no precisamente para entrar, sino para estar afuera al tanto de lo que se pueda hallar.

Abogado de mamá de Kimberly pide enfocar acciones en la búsqueda de la menor

La defensa de la familia de Kimberly, a través de Ocampo Sáenz & Abogados, hizo un llamado a que las autoridades deben enfocar esfuerzos en encontrar con vida a la menor.

En tanto, se mencionó que como parte de la búsqueda de Kimberly Hilary, se hizo un rastreo en puntos como presas y ríos, sin embargo, consideran que las adicciones pareciera que son para encontrar indicios para acusar a los dos sujetos detenidos.

La representación legal señaló que es importante que se haga justicia, en caso de ser penalmente responsables, pero la búsqueda de la estudiante del CCH Naucalpan está siendo rebasada.

