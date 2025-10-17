Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, detenidos por la presunta participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, seguirán en el penal de Barrientos, Estado de México, luego de que un juez los vinculó a proceso, pero en una nueva audiencia se dio a conocer información clave en el caso.

La menor de 16 años está desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 tras salir a sacar unas copias para su tarea, pero cámaras captaron la ruta de la alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En audiencia celebrada este día en los Juzgados de Tlalnepantla, un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad y Paulo Alberto “N”, de 36 años, por su probable participación como coautores funcionales del hecho en la desaparición de una adolescente de iniciales K.H.M.G., de 16 años de edad, registrada en el municipio de Naucalpan, Estado de México”, informó la Fiscalía General de Justicia estatal.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

Surge información sobre desaparición de Kimberly, del CCH Naucalpan

Los dos detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada, con la agravante de haberlo cometido contra una mujer menor de edad, en este caso en prejuicio de Kimberly Moya, quien fue vista por última vez en calles de la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan.

Tras una audiencia de 7 horas y 2 minutos, el juez determinó que hay pruebas suficientes para que se siga investigado a los imputados, por lo que ambos permanecerán recluidos, no obstante, no se fijó un plazo para el cierre de la investigación, pues la defensa de los acusados pidió que el juez deje de intervenir en este asunto por una presunta imparcialidad en el proceso.

Testigo señaló información relacionada con desaparición de Kimberly

En la audiencia se analizaron 24 videos y pruebas físicas que presumen la participación de ambos sujetos en la desaparición de Kimberly. Además, se obtuvo la declaración de un testigo que asegura vio a Gabriel Rafael “N” perseguir a la menor y ver pasar el vehículo sedán en el que pudieron haber privado de la libertad a la menor.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, aproximadamente a las 16:14 horas del pasado 2 de octubre, la menor de 16 años caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella.

Este sujeto después la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo Volkswagen, tipo sedán gris, conocido como Vocho, que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

Ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de la menor desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones el Vocho conducido presumiblemente por Paulo Alberto “N”.

La investigación señala que dicho vehículo dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.

Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan, habría sido llevada en un vocho.|FGJEM

Detenidos por desaparición de Kimberly estarían detrás de más víctimas

En una audiencia el martes 14 de octubre, se señaló que Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, presuntamente habrían actuado no solo en contra de la menor de 16 años, sino de otras jóvenes.

Antes de darles prisión preventiva justificada, el juez emitió un posicionamiento diciendo que en la carpeta de investigación hay datos de prueba que vinculan a estos sujetos con una probable actuación serial, que pueden tener establecido un modus operandi y podrían haber actuado no solo en contra de Kimberly sino de otras jóvenes.

El Juez de Control, al analizar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación.