Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el caso de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, alumna del CCH Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desaparecida tras salir a sacar unas copias para su tarea el 2 de octubre de 2025.

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, en cumplimiento de orden de aprehensión girada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México señalan que aproximadamente a las 16:14 horas, la alumna caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella.

Este hombre la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo Volkswagen sedán gris, conocido como vocho, el cual era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

De las indagaciones se infiere que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Agentes catearon un taller donde Gabriel Rafael “N” desempeña su oficio de tornero. Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente de sangre, motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima.

En el análisis se obtuvieron muestras genéticas de la madre y del padre biológico de la víctima, posteriormente, se realizaron técnicas de extracción, amplificación y detección del material genético, cuyo resultado confirmó que las manchas localizadas corresponden a rastros de sangre y presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de Kimberly Hilary, por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima.

Como parte de los actos de investigación también fueron analizados diversos videos relacionados con los hechos, en los cuales se pudo identificar que, previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” portaba las botas objeto del análisis genético.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de la menor de edad, desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un vocho conducido presumiblemente por Paulo Alberto “N”.

Con base en el análisis de las imágenes, se determinó que dicho vehículo dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.

Sin embargo, los detenidos no proporcionaron información sobre el paradero de la víctima, por lo que la Fiscalía del Estado de México, continúa con actos de investigación y búsqueda, bajo todas las hipótesis investigativas que se siguen, manteniendo la presunción de que la adolescente se encuentra con vida.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

El delito de desaparición cometida por particulares está previsto y sancionado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, específicamente en los artículos 32, fracción II, 34 y 36.

Dicha ley establece que incurre en este ilícito “quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”.

La sanción aplicable es de 25 a 50 años de prisión y se puede incrementar cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona adulta mayor.