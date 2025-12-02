Caen extorsionadores: así operaban desde prisión en Reynosa para aterrorizar a adultos mayores y jóvenes

Autoridades de Tamaulipas lograron desarticular una banda de extorsionadores que operaba desde el penal de Reynosa y que mantuvo como víctimas a adultos mayores y adolescentes del municipio de Matamoros. Esta célula delictiva utilizaba alrededor de 80 números telefónicos de distintas compañías y más de 70 cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a sus víctimas, lo que les permitía operar con discreción y evadir la detección por parte de las autoridades financieras.

El modo de operación consistía en hacer llamadas intimidatorias a personas vulnerables, a quienes exigían pagos bajo amenazas de daño físico o supuestos secuestros ficticios. La multiplicidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias facilitó el movimiento del dinero y la dispersión de responsabilidades.

Doce presuntos extorsionadores identificados

Gracias al trabajo de inteligencia, fueron identificadas 12 personas como presuntos integrantes de esta banda de extorsión: César Enrique, Edgar, Enrique, Jesús, Juan Diego, Talos Luciano, Felipe de Jesús, Martín, Medardo Ernesto, Vicente, Juan Francisco y Eduardo.

#FGJT_Informa En conjunto con autoridades Federales y de Tamaulipas desarticulan Célula Delictiva dedicada a la Extorsión, cumplimentan de órdenes de aprehensión contra 12 personas en el (CEDES) de #Reynosa #Tamaulipas https://t.co/IUd7ddlhVy pic.twitter.com/aXVXRAIBGn — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) December 1, 2025

Las autoridades informaron que será la instancia correspondiente quien determine la situación jurídica de cada uno, un proceso que podría implicar nuevas imputaciones dado que el delito de extorsión afecta directamente a la seguridad y el patrimonio de personas vulnerables.

Sanciones por el delito de extorsión en Tamaulipas

En Tamaulipas, el Código Penal establece penas severas para quienes cometen extorsión. Las sanciones van de 4 a 16 años de prisión, dependiendo del modus operandi, el monto exigido y si las víctimas pertenecen a grupos vulnerables, como adultos mayores o menores de edad. Además, si la extorsión se realiza desde un centro penitenciario, la pena puede incrementarse debido a la gravedad y a la violación directa de las normas de seguridad al interior de las prisiones.

También se contemplan multas económicas considerables y la obligación de reparar el daño, lo que busca resarcir, al menos parcialmente, el impacto financiero y emocional sufrido por las víctimas.

Incremento en casos de extorsión en Tamaulipas

La desarticulación de esta banda ocurre en un contexto preocupante para la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a octubre de este año se han registrado 108 casos de extorsión en Tamaulipas.

Esto representa un incremento de 30 denuncias en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 78 casos.

El aumento evidencia la necesidad de reforzar medidas de prevención, atención ciudadana y supervisión en centros penitenciarios, ya que muchas de estas redes operan desde el interior de cárceles estatales o federales.