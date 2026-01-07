¡Bloquean debate! Morena da la espalda a víctimas del Tren Interoceánico y habla de Venezuela

A once días del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó al menos 14 personas fallecidas y más de 90 heridas, la mayoría de Morena en el Congreso optó por mirar hacia otro lado. En la primera sesión del año de la Comisión Permanente, el oficialismo cerró la puerta a cualquier debate sobre la tragedia ferroviaria y decidió concentrar la agenda política en los acontecimientos de Venezuela, tras la incursión de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro.

La decisión no fue casual ni menor. Morena, junto con sus aliados del PT y el PVEM, impuso su mayoría para bloquear que el caso del tren fuera siquiera discutido en tribuna, a pesar de las solicitudes expresas de diversos grupos parlamentarios. El mensaje fue claro: para el bloque gobernante, la política exterior pesa más que las víctimas de un proyecto emblemático construido durante el sexenio pasado.

Morena impone silencio sobre el Tren Interoceánico

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que la agenda política de la sesión se definió por votación y que se determinó abordar “única y exclusivamente” el tema Venezuela–Estados Unidos. Esto, aun cuando se pidió incluir el descarrilamiento del Tren Interoceánico como un asunto prioritario.

López Rabadán señaló que no hubo acuerdo para discutir la tragedia ferroviaria, pese a la magnitud de los hechos y al número de víctimas. El bloqueo dejó fuera cualquier posibilidad de exigir explicaciones, responsabilidades o medidas inmediatas desde el Congreso, en un caso que sigue generando indignación pública.

Oposición acusa evasión y exige respuestas por muertos en accidente ferroviario

Desde la oposición, el reclamo fue frontal. El senador panista Ricardo Anaya sostuvo que el debate sobre Venezuela no era relevante frente a una tragedia ocurrida en territorio nacional y con consecuencias mortales. Afirmó que el foco debía estar en esclarecer el descarrilamiento y en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador responda ante las familias de las víctimas.

Anaya también señaló la existencia de audios en los que un familiar del expresidente habla sobre el suministro de balastro para las vías del tren, menciona presuntos “moches” y reconoce la mala calidad del material. Además, acusó que López Obrador colocó a su propio hijo como supervisor del proyecto, lo que, dijo, agrava las sospechas sobre la obra.

Para el senador, lo verdaderamente relevante no es la postura del exmandatario sobre Venezuela, sino que dé la cara a las familias de las 14 personas que murieron en un tren construido durante su administración.

PRI pide frenar el proyecto e investigar

En la misma línea, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que su bancada solicitará una investigación independiente sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Además, planteó la necesidad de frenar la operación del proyecto mientras se esclarecen las causas del accidente.

Mientras tanto, el Congreso permanece en silencio frente a una tragedia nacional. La mayoría oficialista prefirió discutir a Nicolás Maduro antes que asumir el costo político de hablar sobre un tren que se descarriló y cobró vidas. Para las víctimas y sus familias, la omisión también pesa.