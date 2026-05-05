¡Terrible accidente en Querétaro! Pipa de combustible se incendia tras chocar con un tren en la carretera estatal 100

Un estruendo y luego una cortina de humo negro alertaron a conductores en Querétaro este martes tras un terrible accidente. Sobre la carretera estatal 100, justo en el punto conocido como el Puente de Viborillas, el tren y una pipa de combustible chocaron de frente, provocando un incendio que alerto a cuerpos de emergencia.

Fuerte accidente sobre la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas. El tren embistió a una pipa cargada con combustible. Personal de Protección Civil ya atiende #Querétaro #ElMarqués #Bernal #tren pic.twitter.com/XFhtbWtsIh — Jonatan N. Parra (@JonatanNParra) May 5, 2026

Choque entre tren y pipa de combustible provoca incendio

El accidente ocurrió cuando la pipa, que transportaba material inflamable, fue alcanzada por el ferrocarril justo debajo del puente vehicular. El golpe fue tan seco que el combustible comenzó a arder casi de inmediato.

Elementos de Protección Civil de El Marqués y Colón llegaron al sitio para enfrentar las llamas, que amenazaban con dañar la estructura del puente y complicar aún más el rescate.

¿Cuántos lesionados hay por el accidente en la carretera estatal 100?

A pesar de lo impactante de las imágenes que circulan en redes sociales, donde se ve la pipa consumida por el fuego, el reporte oficial trae un alivio es de una sola persona herida, hasta el momento, y ninguna baja.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón confirmó que, hasta el momento, solo se registra una persona lesionada, quien ya recibe atención médica. Considerando que se trataba de una pipa de combustible, el resultado pudo ser mucho más trágico.

Coordinación de emergencia en Querétaro por accidente

En el lugar trabajan de la mano la Coordinación Estatal de Protección Civil, la POES Querétaro y los equipos municipales. El objetivo principal fue enfriar los restos de la pipa para evitar que cualquier remanente de combustible provocara una segunda explosión.

La zona permanece acordonada y bajo vigilancia estricta de las autoridades estatales.

¿Hay circulación en la carretera estatal 100 de Querétaro?

La circulación en la carretera estatal 100 enfrenta complicaciones debido a las maniobras de los cuerpos de emergencia. Al tratarse de un accidente ferroviario y un derrame de hidrocarburo, la limpieza y el retiro de los vagones y el camión podría tardar.

Autoridades piden bucar rutas alternas

Las autoridades piden a los automovilistas buscar vías alternas, como la Carretera Federal 57 o caminos vecinales, para rodear el punto del conflicto.

Maneja con paciencia y dale prioridad a las patrullas y camiones de bomberos que siguen trabajando en el lugar.