Confirman aumento de 20% en tarifa de transporte; así queda el costo del pasaje en Hidalgo

En el estado de Hidalgo, las autoridades informaron que el transporte público tendrá un aumento del 20% en su tarifa, ya que el costo de dicho servicio no ha registrado un alza desde el año 2022.

Los transportistas expusieron previamente que querían que la tarifa tuviera un aumento del 60%, lo cual no era viable, aseguró Lyzbeth Robles Gutiérrez, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo. La tarifa entró en vigor el 4 de mayo de 2026.

Tarifas actualizadas del transporte público en Hidalgo para 2026

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que habrá un aumento del 20% en los servicios de transporte público. Ya que cada municipio maneja una tarifa distinta, la relación de nuevos precios será de la siguiente forma:

De 8.50 a 10 pesos: San Agustín Metzquititlán

De 9 a 11 pesos: Apan

De 10 a 12 pesos: Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Epazoyucan, Almoloya, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Chapantongo, Cuautepec de Hinojosa, Huautla, Huejutla de Reyes, Huichapan, Jaltocán, Mixquiahuala de Juárez, San Felipe Orizatlán, Tasquillo, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Yahualica, Zempoala y Zimapán.

De 11 a 13 pesos: Actopan, Huazalingo, Zapotlán de Juárez

De 13 a 16 pesos: Huehuetla

De 14 a 17 pesos: Tenango de Doria

De 15 a 18 pesos: Molango de Escamilla

De 17 a 20 pesos: Atlapexco

De 18 a 22 pesos: El Arenal

De 20 a 24 pesos: Tenango de Doria

De 23 a 28 pesos: Atlapexco

De 50 a 60 pesos: Tula de Allende

De 75 a 90 pesos: Zacualtipán de Ángeles

De 122 a 146 pesos: Molango de Escamilla

¿En cuánto estaba el pasaje en Hidalgo?

El pasaje en el Estado de Hidalgo había tenido su último incremento en enero de 2022, cuando la Secretaría de Movilidad estatal aumentó de 9 a 10 pesos en dicho momento.

Horarios del transporte en Hidalgo.

El Tuzobús, que es un servicio de transporte troncal, tiene un horario de 5:00 a 22:30 horas. En tanto que otros servicios, como el transporte colectivo, tienen horarios que varían por ruta, que pueden ser de entre las 5:00 a las 21:00 horas.

