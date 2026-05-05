Encaran a Tatiana Clouthier en Nuevo León: Le exigen postura por caso Rocha Moya y acusan proselitismo

Lo que pretendía ser un evento por el Día del Niño en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, se transformó en un momento de tensión para Tatiana Clouthier. La actual titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) fue increpada por ciudadanos que cuestionaron tanto su presencia en eventos con tintes proselitistas como su silencio ante los escándalos que sacuden a la autollamada Cuarta Transformación.

Cuestionan presunto proselitismo

Durante el encuentro, vecinos de la zona encararon a la funcionaria mientras repartía tarjetas de promoción personal. Los reclamos se centraron en el presunto uso político de su cargo para posicionarse rumbo a la gubernatura de Nuevo León, señalando que sus actividades en parques públicos y temas educativos no corresponden a las facultades de su dependencia federal.

“¿Por qué incumple con sus funciones acudiendo a eventos con tinte proselitista?”, cuestionaron los asistentes, quienes criticaron que la exsecretaria de Economía esté "candidateándose" en lugar de atender sus responsabilidades oficiales.

Cuestionan a Tatiana Clouthier y cerró el pico@tatclouthier fue encarada por vecinos en Salinas Victoria, Nuevo León, durante un evento del Día del Niño, repartió tarjetas para hacer promoción.



Le reclamaron por presunto uso político de su cargo y le exigieron postura sobre… pic.twitter.com/2t0sPD8Eva — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

El silencio ante el caso Rocha Moya de Tatiana Clouthier

El punto más crítico de la confrontación ocurrió cuando los ciudadanos le exigieron una postura clara sobre la situación de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ante la pregunta directa sobre si Morena se está convirtiendo en un "narcopartido" y el riesgo de que Nuevo León replique la crisis de inseguridad sinaloense, Clouthier optó por no responder. Pese a la cercanía que mantiene con el político sinaloense, la funcionaria evitó emitir cualquier declaración, abandonó el lugar de manera apresurada y se retiró del evento en total silencio ante la insistencia de los habitantes.

Este episodio se suma a la creciente presión que enfrentan figuras clave de Morena para desmarcarse de las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre la estructura política en Sinaloa.