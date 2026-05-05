“Solo quiero a mi hijo con vida": Mamá de Carlos Emilio manda mensaje a quienes se lo llevaron; se cumplen 7 meses de su desaparición en Mazatlán

Este 5 de mayo se cumplen siete meses desde que el joven de Durango, Carlos Emilio, desapareció en Mazatlán, Sinaloa, cuando se encontraba en un bar.

Su mamá utilizó las redes sociales para escribir un largo mensaje dirigido, esta vez, a los hombres que se llevaron a su hijo el 5 de octubre del 2025.

A quienes tienen en sus manos a Carlos Emilio:



No sé quiénes son.

Pero sé que pueden escuchar.

Y sé que, en algún lugar dentro de ustedes, algo aún siente.



Les hablo como madre.



Carlos Emilio es mi hijo.

Es vida.

Es todo lo que amo en este mundo.



Es un ser humano que siente,… pic.twitter.com/iRG38RlflV — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) May 5, 2026

¿Qué escribió la mamá de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán?

La mamá de Carlos Emilio dejó el odio a un lado y se dirigió a los captores desde la desesperación de una madre buscadora: "No sé quiénes son, pero sé que pueden escuchar", escribió. Su petición principal es que lo dejen regresar a casa, aunque también pidió que, mientras lo tienen cautivo, lo cuiden y lo traten bien.

En su mensaje, apela a que esos hombres también tienen una madre y que, en algún lugar de su interior, debe quedar un rastro de humanidad que les permita entender el dolor de perder a un hijo.

Carlos Emilio desapareció hace 7 meses en Mazatlán, Sinaloa

"Siete meses de preguntarme si tiene frío, si tiene hambre", relata. Para ella, Carlos Emilio no es una cifra en la estadística de desaparecidos de Sinaloa; es un ser humano que siente y una familia que no ha dejado de esperarlo ni un solo segundo desde aquella noche que desapareció en un bar.

¿Dónde se le vio por última vez a Carlos Emilio?

La tragedia comenzó durante un viaje en familia. Carlos Emilio llegó a Mazatlán desde Durango con sus primas para disfrutar del puerto. Según los testigos, el joven solo se levantó para ir al baño en el establecimiento Terraza Valentino, en pleno Malecón y jamás volvió a su mesa.

Desde ese momento, la vida de sus familiares se transformó en una búsqueda desesperada que ha convocado a marchas hasta en la capital del país.

Sinaloa cierra los ojos ante crisis de desaparecidos

Mientras la familia lidera protestas y coloca veladoras, el discurso oficial parece ir en otra dirección. Las autoridades locales han insistido frecuentemente en que el estado es seguro, una afirmación que choca de frente con la realidad de Carlos Emilio.

Sus amigos lo describen como un joven ejemplar, muy querido y sin problemas con nadie. Su desaparición refleja la vulnerabilidad de cualquier turista que pisa suelo sinaloense.

#Mazatlán | Cancelan marcha por joven desaparecido por inseguridad



Se cumplen tres semanas de la desaparición de Carlos Emilio Galván, un joven duranguense que vacacionaba en #Mazatlán y fue visto por última vez al ir al baño de un centro nocturno.



Una #marcha para exigir su… pic.twitter.com/UIqiRtynI4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2025

Mamá de Carlos Emilio pide que su hijo regrese a casa

El mensaje de la madre cierra con una invitación a que quienes lo tienen decidan que esta historia no termine en un "no apareció". "Ustedes pueden decidir que un hijo regrese a casa", les dice.

La esperanza de esta familia es que, tras siete meses de rezos y pancartas, el amor de una madre logre mover lo que la justicia no ha podido.