Corte de agua en pleno 5 de mayo: ¿Dónde no hay suministro hasta el viernes 8 de mayo en Jalisco?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) lanzó un comunicado en el cual indican que habrá corte de agua en plena ola de calor en Jalisco.

Este miércoles 6 de mayo arrancan los trabajos de desinfección en uno de los depósitos más importantes de la zona, lo que significa que el chorro dejará de salir en miles de hogares de San Pedro Tlaquepaque.

¿Dónde hay corte de agua en Jalisco hoy?

El punto crítico de este megacorte se centra en las colonias que se abastecen del Tanque Cerro del Tesoro. Las autoridades explicaron que no es una avería, sino una limpieza programada.

El objetivo es sacar los sedimentos y suciedad acumulada para que el agua que reciben los residentes salga limpia y el sistema funcione de forma más eficiente.

La realidad es que el corte dejará a varias zonas de Tlaquepaque sin suministro gran parte de esta primer semana de mayo.

¿Cuándo regresará el agua en San Pedro Tlaquepaque?

Los trabajos empiezan el miércoles 6 de mayo y, tristemente para los que habitan en la zona, el agua no regresará en más de 24 horas.

El SIAPA estima que el servicio de agua potable se normalice de manera paulatina hasta la tarde del viernes 8 de mayo. Esto significa que el proceso de llenado de tuberías y recuperación de presión tomará tiempo.

¿Cómo pedir una pipa de agua en Tlaquepaque?

Si de plano el tinaco no te alcanzó o te agarraron las prisas sin llenar botes, no todo está perdido. El organismo puso a disposición el servicio de pipas gratuitas.

Para pedirlas, solo tienes que marcar al 073 (SIAPATEL) desde cualquier teléfono. También puedes escribirles directamente por sus redes sociales en X o Facebook (@siapagdl). Eso sí, ármate de valor porque suelen saturarse en cuanto se va el agua, así que pide la tuya con tiempo.

¿Por qué van a cortar el agua en Tlaquepaque?

Este mantenimiento forma parte de una "estrategia inmediata" que el SIAPA está aplicando en varios tanques de la zona metropolitana. Se busca que la desinfección permita que los tanques funcionen al 100% y que la calidad del líquido sea mejor.

Toma precauciones por el corte de agua en Jalisco

La recomendación de las autoridades es prevenir ante el corte de agua. Antes de que llegue el miércoles, intenta lavar lo que tengas pendiente y llena todo recipiente limpio que tengas a la mano. Durante el jueves y viernes, evita usar la manguera o realizar actividades que desperdicien mucha agua.