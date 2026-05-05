“Si no firmas la renuncia, atente a las consecuencias": Ex alcalde de Mazatlán, Sinaloa, señala amenazas de Rubén Rocha Moya

Tras los señalamientos y pedid de licencia de Rubén Rocha Moya, se ha destapado una cloaca de acusaciones. Uno de los primeros en alzar la voz fue el ex alcalde de Mazatlán y antiguo rival político de Rocha Moya, Luis Guillermo "El Químico" Benítez.

El ex mandatario no solo se alegró de la licencia de Rocha, sino que narró cómo el gobernador usaba el miedo para mandar en Sinaloa.

#Mazatlán Para Luis Guillermo "El Químico" Benítez, la mañana del pasado sábado amaneció soleada y sin nubarrones, luego de que el congreso del estado aprobara la solicitud de licencia por parte del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. pic.twitter.com/NIcPa1veAe — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) May 5, 2026

Rubén Rocha Moya amenazó a ex alcalde de Mazatlán

La relación entre ambos se rompió desde 2021, cuando compitieron por la candidatura de Morena. Benítez asegura que, aunque él iba arriba en las encuestas, Rocha fue impuesto desde altos mandos.

El ex alcalde reveló que Rocha lo presionó directamente para dejar la presidencia municipal: "Químico, si no firmas la renuncia, atente a las consecuencias, tú sabes de dónde soy". Para Benítez, el mensaje era una clara amenaza contra su vida.

Rocha Moya utilizaba a la Fiscalía como medio de presión

"El Químico" señaló que el gobernador tenía "compradas" a las instituciones que deberían ser imparciales. Según su testimonio, la Fiscalía del Estado se convirtió en un despacho de fabricación de delitos.

Quien no se doblaba ante las órdenes de Rocha, amanecía con un expediente inventado para "ponerlo en paz" y sacarlo de la jugada política.

Auditorías a modo para fincar delitos

Otro brazo ejecutor era la Auditoría Superior del Estado. Benítez acusa que este organismo no trabajaba para los sinaloenses, sino directamente para el gobernador. Denunció que se prestaron a inventar cargos y fallas administrativas inexistentes para golpear a los opositores.

Con este control total, Rocha pudo mover sus piezas y, presuntamente, tejer la red de corrupción que hoy lo tiene en la mira de la justicia internacional.

Luego de que EU señalara que autoridades de Sinaloa tuvieran vínculos con el narc0, destacó el nombre del alcalde Juan de Dios Gámez, por lo que la oposición refirió que estas acusaciones confirman el vínculo de Morena con el crim3n organizad0#AztecaBreaking #CoberturaRochaMoya pic.twitter.com/qngW8euGyv — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) April 30, 2026

Ex alcalde de Mazatlán llama "delincuentes" a Rocha Moya y a Enrique Inzunza

Benítez se refirió a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza como "delincuentes". Aseguró que este grupo ha sido el responsable de la inseguridad y el dolor que atraviesa Sinaloa.

El que fuera alcalde declaró que es un hecho histórico y vergonzoso que un gobernador mexicano sea señalado directamente por Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico, específicamente facilitando el movimiento de cocaína y heroína.

¿Sí habrá consecuencias contra Rocha Moya?

Aunque celebra la licencia de Rocha, el ex alcalde de Mazatlán mostró su preocupación por lo que pase en México. Teme que, a pesar de las pruebas y los señalamientos del Departamento de Justicia de EU, las autoridades nacionales intenten protegerlo.