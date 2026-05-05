¿Ataque con bombas molotov o falla eléctrica? Incendian casino en Culiacán, Sinaloa; autoridades dicen que fue un incidente

Culiacán, Sinaloa, sigue viviendo días de intensa violencia, sin disminuirla ni un poco tras la salida de el alcalde por licencia. Este lunes 4 de mayo, por la tarde, el sector Tres Ríos se llenó de humo negro cuando un conocido casino comenzó a arder en llamas por un incendio.

De acuerdo a testigos, sujetos armados habrían arrojarado bombas molotov contra el establecimiento, aunque para las autoridades, el hecho de trató de posibles fallas en las instalaciones de gas o luz.

El casino Tropicana fue atacado e incendiado en Tres Ríos, Culiacán



Murió Ana Cristina, trabajadora; quedó atrapada entre humo y fuego



Presentaba intoxicación, quemaduras y un golpe en la cabeza



Hubo 40 evacuados y dos heridos



La pesadilla no termina... pic.twitter.com/QZyOgnfWBJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 5, 2026

Sujetos armados habrían incendiado el casino en Culiacán

Según las versiones, los sujetos llegaron al casino sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, entraron y arrojaron los artefactos explosivos.

En cuestión de segundos, el fuego se extendió por las alfombras y máquinas, dejando atrapadas a las pocas personas que estaban dentro realizando labores de mantenimiento.

Trabajadora del casino se queda atrapada en el incendio

Lamentablemente, el incendio no solo dejó pérdidas materiales. Una empleada del casino falleció al interior; los primeros reportes indican que fue por intoxicación, pues el humo denso le impidió encontrar la salida a tiempo.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos. Por fortuna, el casino no tenía clientes en ese momento, lo que evitó que la cifra de víctimas fuera mucho más alta.

La extraña versión de las autoridades sobre el incendio del casino en Culiacán

A pesar de que los testigos señalaron a hombres armados, las autoridades locales lanzaron otra versión de los hechos. Mencionaron que el fuego pudo deberse a un cortocircuito o a una falla en las instalaciones de gas.

La versión de las autoridades choca con la de la personas que presenciaron el hecho, lo que provoca dudas sobre la realidad de la situación.

Segundo ataque al casino de la zona Tres Ríos, Culiacán

Apenas hace una semana, un comando armado llegó y rafagueó la fachada. Fue precisamente por ese ataque que el casino no estaba operando con normalidad este lunes.

¿Protección para el poder o para el pueblo?



Mientras un casino en Culiacán, #Sinaloa, fue incendiado con bombas molotov, dejando una empleada fallecida, las autoridades insisten en que "todo está tranquilo".



La prioridad parece ser otra: brindar protección especial al… pic.twitter.com/wzcXOmfSoj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Pánico en el sector Tres Ríos

El ataque no solo afectó al casino. Debido a la cercanía con otros centros comerciales y restaurantes de la zona Tres Ríos, se activaron protocolos de seguridad en los alrededores.

La gente abandonó sus locales por temor a que la violencia se extendiera y provocara una tragedia mayor.