¡Proselitismo en Puebla! Reparten propaganda de secretaria de Bienestar durante desfile del 5 de Mayo

Asistentes al desfile del 5 de Mayo en Puebla denunciaron la distribución masiva de objetos promocionales a nombre de Laura Artemisa García Chávez, actual secretaria de Bienestar del Gobierno de Puebla, lo que ha desatado críticas por un claro proselitismo en un evento oficial.

Reparten propaganda de secretaria de Bienestar durante desfile del 5 de Mayo

Aprovechando las altas temperaturas y la gran afluencia de familias, brigadistas fueron captados repartiendo diversos artículos para mitigar el calor, todos rotulados con el nombre de la funcionaria. Entre los objetos entregados a los ciudadanos destacan:



Abanicos y botellas de agua: Entregados estratégicamente bajo los rayos del sol.

Entregados estratégicamente bajo los rayos del sol. Loterías de cartón: Artículos didácticos que incluyen la imagen o nombre de la secretaria.

Artículos didácticos que incluyen la imagen o nombre de la secretaria. Artículos utilitarios: Distribuidos entre los asistentes que esperaban el paso de los contingentes.

Esta acción ha sido señalada por diversos sectores como un aprovechamiento indebido de una plataforma estatal para posicionar la imagen de García Chávez frente al electorado poblano.

📣 ¡Llévelo, llévelo! 📣 Abanicos, loterías de cartón, botellas de agua… Empezó la repartidera de propaganda electoral de la secretaria de Bienestar del @Gob_Puebla, Laura Artemisa García Chávez, a los asistentes al desfile del #5DeMayo en #Puebla.@Pueblaonline… pic.twitter.com/Ucs82rPnhY — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 5, 2026

Bardas en Ignacio Zaragoza: La campaña se extiende

La repartición de utilitarios en el desfile no es el único señalamiento que enfrenta la titular de Bienestar. Vecinos de la zona de Ignacio Zaragoza han reportado la aparición de bardas pintadas con el nombre de la funcionaria, lo que refuerza la percepción de una campaña anticipada de cara a los próximos procesos electorales.

Los ciudadanos han cuestionado si estos recursos provienen de la propia dependencia o de financiamiento externo, exigiendo a las autoridades electorales que investiguen el origen de estos materiales y el despliegue de personal para su distribución. Mientras tanto, la secretaria ha evitado dar una postura oficial sobre estos actos de "repartidera" que empañaron la conmemoración histórica en la entidad.

