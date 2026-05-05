Arqueólogo Matos Moctezuma denuncia abandono de sitios históricos por Tren Maya

El reconocido arqueólogo y Premio Princesa de Asturias, Eduardo Matos Moctezuma, lanzó una de las críticas más severas y fundamentadas contra el Tren Maya. A través de su artículo "Estos tiempos que vivimos", publicado en la revista Arqueología Mexicana, el especialista denunció que la construcción de este megaproyecto no solo ha comprometido la riqueza arqueológica de la región, sino que ha provocado un desastre ecológico sin precedentes.

Vestigios dañados y abandono institucional

Para Matos Moctezuma, el panorama del Caribe mexicano es alarmante. En su análisis, señala que la celeridad de las obras y la falta de una protección rigurosa derivaron en daños directos a vestigios arqueológicos que forman parte de la memoria histórica de México.

Asimismo, el arqueólogo destacó una contradicción presupuestal: mientras se destinan recursos millonarios a la consolidación del Tren Maya, el mantenimiento de otros sitios históricos y zonas arqueológicas en el país ha quedado en el abandono absoluto por falta de presupuesto.

Impacto ambiental: Una pérdida irreparable

La crítica del especialista no se limitó a las piedras y monumentos; advirtió que el daño a los ecosistemas es evidente y, en muchos casos, irreversible.



Evidencia visual: Matos Moctezuma señala que las imágenes aéreas y de campo hacen innegable la destrucción de la selva y los mantos acuíferos.

Matos Moctezuma señala que las imágenes aéreas y de campo hacen innegable la destrucción de la selva y los mantos acuíferos. Patrimonio en riesgo: Califica la situación actual como una "pérdida irreparable" para el patrimonio nacional, afectando tanto el legado cultural como la biodiversidad del país.

El señalamiento del arqueólogo se suma a una serie de cuestionamientos sobre los sobrecostos del proyecto y la opacidad en los estudios de impacto ambiental, temas que también han sido motivo de debate reciente en el Senado de la República.