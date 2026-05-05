¡Que no se te pase la fecha! Estos son los autos que debe cumplir con la verificación durante mayo 2026 en Morelos; costos y cómo sacar la cita

¡Atención, ciudadanos! El calendario de verificación en Morelos establece los vehículos que tendrán que realizar este trámite a lo largo del mes de mayo 2026; te compartimos todo lo que necesitas saber para cumplir con esta tarea.

¿A qué autos les toca en mayo 2026? Calendario de verificación en Morelos

¡Anota la fecha en el calendario! El Programa de Verificación Vehicular en Morelos señala que los autos que deben cumplir con el trámite de verificación durante el mes de mayo 2026 son los siguientes:



Engomado verde: Terminación de placas 1 y 2 (periodo abril-mayo).

(periodo abril-mayo). Engomado Azul: Terminación de placas: 9 y 0 (Periodo mayo-junio).

Recuerda que los vehículos nuevos en Morelos deben verificar dentro de los primeros 180 días naturales, a partir de la fecha de la emisión de la factura.

Por otro lado, los vehículos seminuevos que sacaron las placas en Morelos por primera vez, también cuentan con 180 días naturales, siguientes al registro.

Autos a los que le toca la verificación en Morelos|GOBIERNO MORELOS

¿Cuánto cuesta la verificación en Morelos para mayo 2026?

¡A preparar la cartera! El costo de la verificación en Morelos está aproximadamente entre los $700 a $740 pesos por vehículo; este monto aplica para todo tipo de vehículos particulares y seminuevos con placas del estado.

¿Cuál es la multa por no verificar en Morelos?

En caso de no verificar tu auto en el periodo en el que le toca, tendrás que pagar una multa extemporánea, la cual oscila entre los $1,520 a los $1,580 pesos.

¿Cómo sacar una cita para verificar mi auto en Morelos 2026?

¡Toma nota! Para agendar tu cita para la verificación de tu auto en Morelos, lo único que tienes que hacer es ingresar a esta página citas.morelos.gob.mx, y seguir los pasos que pida la plataforma.

Este nuevo sistema digital permite precargar la información del vehículo, lo que reduce significativamente el tiempo de atención en el verificentro.

Antes de verificar, es necesario contar con el Certificado de la verificación anterior y la tarjeta de circulación con vigencia.

Una vez reunidos estos requisitos y tomando en cuenta que se ha revisado la fecha en la que es tiempo de asistir a alguno de los verificentros en función, de acuerdo con el calendario de verificación vigente, cada automovilista recibirá su constancia de verificación.