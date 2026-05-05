¡Más de 70 asaltos violentos!: Detienen al “Muñeco” en Quintana Roo; tenía 11 carpetas de investigación

La impunidad que parecía proteger a Rusell Román "N", alias "Muñeco", terminó este martes tras un operativo de seguridad que puso fin a una de las trayectorias delictivas más persistentes en el sector comercial de la entidad.

El historial de este individuo no se limita a un incidente aislado, sino que revela una sistemática operación de violencia que mantuvo bajo asedio a una cadena de farmacias durante meses, acumulando una cantidad de víctimas y carpetas de investigación que rebasan lo común.

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"El Muñeco" tenía 11 carpetas de investigación

Lo que causa mayor asombro en el caso de "Muñeco" es la magnitud de su actividad criminal antes de ser interceptado por las autoridades. El detenido está directamente relacionado con 11 carpetas de investigación vigentes por el delito de robo.

Sin embargo, la cifra que realmente dimensiona el impacto de sus acciones es la de más de 70 eventos de robo perpetrados con violencia en establecimientos de la cadena "Farmacia Yza".

Se realiza la detención de Rusell Román "N" alias Muñeco, presunto implicado en delitos Contra la Salud



El detenido está relacionado con 11 carpetas de investigación por el delito de robo, y con más de 70 eventos de robo con violencia en comercios "Farmacia Yza". pic.twitter.com/qdHGB2EsLv — SSC_QROO (@SSC_QROO) May 5, 2026

Cada uno de estos atracos no solo representó una pérdida económica para los comercios, sino que implicó momentos de terror para los empleados y clientes que se encontraban en el lugar al momento de las agresiones. La persistencia de sus ataques sugiere un patrón de conducta que desafió a las corporaciones de seguridad de manera recurrente hasta el día de hoy, cuando finalmente fue capturado bajo cargos que incluyen delitos contra la salud.

Capturan a "El Bebo" por delitos contra la salud

Mientras "Muñeco" es puesto fuera de circulación, las fuerzas de seguridad en el municipio de Benito Juárez concretaron otra detención relevante mediante el uso de inteligencia coordinada. Iván "N", conocido como "El Bebo", fue ubicado en la supermanzana 234 mientras manipulaba material sospechoso.

Durante la revisión, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Marina y la Guardia Nacional, le aseguraron 106 envoltorios plásticos con vegetal verde, presuntamente marihuana.

El caso de "El Bebo" trasciende el narcomenudeo. Gracias al análisis de las cámaras del Complejo C5 y a investigaciones de campo, se detectó que este individuo posee características físicas y pertenencias que coinciden con los registros de un hecho delictivo grave ocurrido el lunes pasado: el hallazgo de un cuerpo sin vida en la supermanzana 227.

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La ubicación en tiempo y espacio captada por la tecnología forense sitúa al detenido como una pieza clave para esclarecer dicho homicidio. Ambos sujetos ya se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía Especializada para responder por los múltiples cargos que se les imputan.

