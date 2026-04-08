Hasta 6 mil pesos por recorrer ilegalmente el Iztaccíhuatl; Alertan autoridades por rutas exclusivas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) encendió las alertas tras detectar la promoción de actividades ilícitas que buscan llevar cuatrimotos, razers y camionetas a zonas del Iztaccíhuatl donde su presencia está estrictamente prohibida.

Autoridades ambientales advierten que este tipo de recorridos representan un riesgo directo para el equilibrio ecológico de la montaña, considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del país. El paso de estos vehículos puede provocar daños en la flora, alterar hábitats y afectar de forma irreversible el entorno.

Así promueven rutas para visitar el Iztaccíhuatl de manera clandestina

La preocupación creció luego de que en redes sociales comenzara a circular una invitación para participar en un evento denominado “Rutas todo terreno”, programado para el próximo 18 de abril. La propuesta: recorrer el Iztaccíhuatl a bordo de vehículos diseñados para caminos difíciles.

Sin embargo, la CONANP fue contundente: ninguna de estas actividades cuenta con autorización oficial. Además, subrayó que este tipo de convocatorias infringe directamente la legislación ambiental vigente, así como las reglas específicas del programa de manejo del parque nacional.

Incluso, en la invitación se especifica que solo podrán participar quienes cuenten con ciertos vehículos, como camionetas especiales para terrenos complicados, lo que evidencia un intento de comercializar la experiencia como algo exclusivo.

Esta fue la advertencia de las autoridades.

Ofrecen nieve… pero ignoran restricciones oficiales por seis mil pesos

Lo más delicado del caso es que estas rutas se promocionan como una oportunidad para disfrutar paisajes nevados. Esto, a pesar de que desde el pasado 31 de marzo el acceso vehicular fue cerrado precisamente por las condiciones climáticas en la zona alta.

Aun así, los organizadores ofrecen el recorrido con costos que superan los 5 mil pesos por pareja, llegando hasta más de 6 mil para quienes se inscriban en fechas cercanas al evento.

Frente a este escenario, el mensaje de las autoridades es directo: no participar. Más allá de tratarse de una actividad ilegal, el daño ambiental puede ser severo y duradero.