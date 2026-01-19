Hallazgo histórico: Hallan piel de un ictiosaurio, reptil marino de hace 120 millones de años en Colombia

Científicos hallaron restos de piel preservada en un fósil de ictiosaurio en Villa de Leyva, Colombia, un hito para la paleontología molecular en el trópico.

La paleontología en Colombia ha dado un al pasado; un equipo internacional de científicos ha descubierto restos de piel perfectamente preservados en el fósil de un ictiosaurio, un reptil marino que dominaba los océanos cuando gran parte de lo que hoy es el país de América Latina estaba bajo el agua.

Lo que hace a este hallazgo algo “de otro mundo”, es que es la primera vez que se encuentra tejido blando de este tipo en una zona cercana al Ecuador, rompiendo la idea de que estos restos solo se conservaban en climas fríos.

Descubren restos de piel en un reptil marino que habitó Colombia hace 120 millones de años.



Un “milagro” de la naturaleza en Colombia

Normalmente, cuando un animal muere, su piel y músculos desaparecen en días. Sin embargo, este ictiosaurio quedó atrapado en un ambiente marino con muy poco oxígeno y microorganismos especiales que, en lugar de destruirlo, ayudaron a “momificarlo” bajo el lodo.

El resultado es asombroso: los investigadores encontraron estructuras en forma de red que parecen capas internas de la piel e incluso láminas delgadas que, a pesar de los millones de años, ¡todavía conservan cierta flexibilidad!

Universidad del Rosario en Colombia utiliza tecnología para verificar el hallazgo

Para confirmar que realmente se trataba de piel y no de simples manchas en la piedra, los científicos de la Universidad del Rosario y sus colegas utilizaron microscopios electrónicos súper potentes. Estas herramientas permiten ver detalles más pequeños que un milímetro.

Gracias a estas técnicas, mapearon la composición química del fósil y encontraron señales de proteínas originales. Es decir, no solo están viendo la forma de la piel, sino restos químicos de lo que fue el tejido vivo de este gigante marino .

¿Qué es un ictiosaurio y cómo vivía?

Aunque parecen delfines, los ictiosaurios eran reptiles. Tenían cuerpos hidrodinámicos diseñados para nadar a grandes velocidades y cazar peces. Este descubrimiento en las rocas de Villa de Leyva ayuda a entender mejor cómo eran estos animales en la vida real, más allá de solo ver sus huesos.

La investigación, publicada en la revista Cretaceous Research, pone a Colombia en el mapa de la paleontología molecular, una rama que parece ciencia ficción.

Más allá de una película de dinosaurios: Ciencia real

El Dr. Edwin Cadena, profesor de la Universidad del Rosario, explica que este trabajo no busca “revivir” dinosaurios como en el cine, sino entender los mecanismos secretos de la Tierra para preservar células y vasos sanguíneos por millones de años.

Encontrar este tipo de tejidos en el norte de Sudamérica es un hito, ya que demuestra que nuestras regiones tropicales guardan secretos biológicos que antes se creían imposibles de recuperar.

¿Dónde se encuentra el fósil del ictiosaurio?

El fósil del ictiosaurio con piel preservada forma parte de la colección del Centro de Investigaciones Paleontológicas (CIP) en Villa de Leyva, Boyacá. Este lugar se ha convertido en uno de los laboratorios más importantes del continente para estudiar la vida prehistórica.