Desde Corea del Sur concreta Samuel García 1000 mdp más para Nuevo León

Comprometido con la innovación y la tecnología, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda logró una nueva inversión de la empresa Hyundai Mobis por mil millones de pesos que se reflejará en 250 nuevos empleos para Nuevo León.

En su segundo día de trabajo por el país surcoreano, desde las oficinas generales de la compañía, el Mandatario estatal señaló la importancia de esta inversión, al ser el brazo de desarrollo tecnológico de empresas automotrices como KIA y Hyundai.

“Hoy nos confirman que se siguen expandiendo, al menos este verano van a invertir otros 50 millones de dólares en tecnología en tema de autos autónomos y en chips”, informó el Gobernador.

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“Así estamos continuamente platicando con las empresas y por eso casi a diario hemos estado asegurando inversiones y que esto se refleje en buenos empleos”, indicó.

Empresa coreana inició con inversión de 430 mdd

La compañía coreana, con presencia en Pesquería, inició operaciones con una inversión de 430 millones de dólares. Para 2025 la compañía registró una inversión acumulada de 695 millones de dólares en el Estado.

Actualmente fabrica módulos automotrices, sistemas de chasis y seguridad, fascias (bumpers), sistemas de frenos, airbags, lámparas delanteras y traseras, además de componentes electrónicos y sistemas de baterías, como parte de su estrategia de electrificación.

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Al cierre de 2025, la empresa generó más de 4 mil empleos entre operarios y personal administrativo, consolidándose como uno de los proveedores estratégicos del clúster automotriz de Nuevo León.

Como proyecto potencial, la compañía contempla continuar su expansión en las áreas de electrónicos, lámparas y electrificación.

