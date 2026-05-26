Kayak termina en tragedia; buscan a dos estudiantes que cayeron a la presa de Cointzio en Michoacán

Este lunes se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la presa de Cointzio, en Morelia, Michoacán, luego del reporte del presunto ahogamiento de varios jóvenes que realizaban actividades acuáticas en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que navegaban a bordo de un kayak cuando comenzaron a tener problemas para maniobrar dentro del cuerpo de agua.

Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras notar que los adolescentes tenían dificultades para mantenerse a flote.

¿Qué pasó en la presa de Cointzio, en Morelia?

El incidente ocurrió durante la tarde de este lunes en la presa de Cointzio, uno de los puntos recreativos más conocidos de Morelia.

Información preliminar señala que tres jóvenes ingresaron al agua en un kayak, pero por causas que todavía no han sido aclaradas comenzaron a perder el control de la embarcación.

Tras el reporte, personal especializado de Protección Civil Michoacán acudió al lugar para iniciar las labores de búsqueda en distintas áreas de la presa.

Elementos de rescate acuático trabajan con equipo especial y recorridos en lancha para intentar localizar a los desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente el número exacto de víctimas. Pero la cuenta de ambulancias Amumed, señaló que ya recuperaron un cuerpo.

Protección Civil mantiene operativo de búsqueda en la presa Cointzio

A través de redes sociales, Protección Civil Michoacán informó que personal especializado permanece en la zona realizando trabajos de búsqueda y recuperación.

Además, autoridades estatales y elementos de emergencia continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El operativo ha generado preocupación entre habitantes y visitantes de la zona, debido a que la presa de Cointzio suele ser frecuentada para actividades recreativas y deportivas.

Recomendaciones para evitar accidentes acuáticos

Luego de este incidente, Protección Civil recordó la importancia de seguir medidas básicas de seguridad al ingresar a cuerpos de agua.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Utilizar chaleco salvavidas en todo momento.

Evitar actividades acuáticas sin supervisión.

Revisar las condiciones climáticas antes de ingresar al agua.

No realizar recorridos acuáticos en solitario.

Llamar al 911 ante cualquier emergencia.

Especialistas señalan que muchos accidentes en presas, lagos y ríos ocurren por exceso de confianza o por no contar con el equipo adecuado de seguridad.

