Reportan presencia de chinches en hospital del IMSS en Guadalajara; pacientes alertan por situación

Pacientes y usuarios en redes sociales alertaron sobre la presunta presencia de chinches en el piso 11 de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco; las imágenes y reportes comenzaron a circular durante este lunes 25 de mayo, generando preocupación entre familiares y derechohabientes.

IMSS realiza limpieza exhaustiva tras denuncias en redes

Tras la difusión de los señalamientos, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que activó una supervisión inmediata dentro del hospital; además, aseguró que se realizaron labores de limpieza exhaustiva, fumigación preventiva y tratamiento térmico en mobiliario médico para controlar vectores menores sin afectar la atención hospitalaria; el IMSS señaló que las actividades médicas continuaron operando con normalidad.

El comunicado difundido por el IMSS Jalisco indicó que el tratamiento aplicado utiliza calor y no productos químicos, lo que permite mantener en funcionamiento distintas áreas del hospital; la dependencia agregó que las unidades médicas cuentan con programas periódicos de higiene, fumigación y control sanitario para evitar riesgos dentro de las instalaciones.

La institución también recordó que existen medidas de supervisión relacionadas con el ingreso de alimentos, cobijas, mochilas y otros objetos personales; según el instituto, estas acciones forman parte de los protocolos internos de seguridad e higiene hospitalaria implementados en hospitales y clínicas del país.

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#IMSSJalisco informa en relación con la presencia de chinches en la UMAE Hospital de Especialidades. pic.twitter.com/iOoLXrJGgW — IMSS Jalisco (@imssjalcontigo) May 25, 2026

IMSS en medio de la polémica

La denuncia por chinches en el hospital de Guadalajara ocurre mientras el IMSS enfrenta nuevas críticas relacionadas con la atención médica en otras unidades del país; recientemente, familiares de una paciente denunciaron presuntas irregularidades en el Hospital General de Zona número 32, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por la hija de la mujer afectada, la paciente ingresó al hospital desde la tarde, aunque presuntamente apareció registrada varias horas después en el sistema interno; además, acusaron que no se le realizaron estudios como tomografías o resonancias magnéticas pese a las complicaciones de salud que presentaba.

Los familiares aseguraron que la paciente no podía caminar y que, aun así, se intentó darla de alta sin un diagnóstico claro; también señalaron inconsistencias en la información proporcionada por personal médico y administrativo respecto al seguimiento del caso.

Otra de las inconformidades expuestas fue la negativa de apoyo básico para asistir a la mujer durante su estancia hospitalaria; según la denuncia, incluso se les pidió buscar ayuda externa para tareas simples mientras continuaban esperando resultados médicos.

Las denuncias difundidas en Guadalajara y Ciudad de México colocaron nuevamente al IMSS en el centro de la conversación pública; mientras autoridades aseguran que mantienen protocolos de higiene y atención médica, usuarios continúan compartiendo reportes y exigiendo respuestas sobre las condiciones en distintas unidades hospitalarias del país.