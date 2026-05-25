Desaparece alumna de la UAEM en Morleos; es la cuarta estudiante en lo que va del año

Desaparece Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue vista por última vez el pasado domingo 24 de mayo.

La UAEM confirmó el caso mediante un comunicado oficial en el que expresó solidaridad con la familia de la estudiante y aseguró que dará seguimiento institucional a las investigaciones para apoyar en su pronta localización.

Michelle Itzayana estudia en el Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) y es hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI).

¿Qué dijo la UAEM sobre la desaparición de Michelle Itzayana?

A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, la institución informó que mantendrá acompañamiento permanente con la familia y colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

La universidad también reiteró su disposición para contribuir en todo lo necesario durante la búsqueda de la estudiante.

El caso rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde alumnos y profesores compartieron fichas de búsqueda y mensajes para exigir avances en la investigación.

Cuatro alumnas de la UAEM desaparecidas en 2026

La desaparición de Michelle Itzayana ocurre en un contexto delicado para la universidad, pues durante este mismo año ya se habían reportado otros tres casos de alumnas desaparecidas en un periodo menor a 15 días.

Uno de los casos que más conmocionó a la comunidad fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, quien desapareció el 20 de febrero y posteriormente fue localizada sin vida.

También se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, alumna de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. La joven fue vista por última vez el 2 de marzo y días después fue hallada sin vida.

Otro caso fue el de Alondra María Stefanie Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, quien desapareció el 5 de marzo. Afortunadamente, ella fue localizada con vida poco tiempo después.

Estos hechos han generado preocupación entre estudiantes, padres de familia y colectivos feministas, quienes han pedido reforzar las medidas de seguridad y los protocolos de atención para mujeres jóvenes en Morelos.

Tras conocerse la desaparición de Michelle Itzayana, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la falta de resultados frente a los casos anteriores y pidieron a las autoridades estatales acelerar las investigaciones.

La preocupación también crece porque varios de los casos recientes involucran a jóvenes universitarias, lo que ha llevado a exigir estrategias de prevención y protección más efectivas.