Roberto Isaí salió de casa, pero lo “levantaron”; buscan a joven mesero en Mazatlán
Roberto Isaí Mendoza salió de casa para tomarse unas fotos para un trámite escolar, pero presuntamente fue “levantado” por sujetos desconocidos en Mazatlán.
La crisis de violencia en Sinaloa no tiene fin y las desapariciones continúan rompiendo familias. En las últimas horas se reportó la desaparición de Roberto Isaí Mendoza, un joven de 18 años que fue presuntamente “levantado” en Mazatlán.
Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no ha difundido la ficha de búsqueda, sin embargo familiares aseguran que el joven mesero se dirigía a realizar un trámite escolar cuando desapareció.
¿Qué pasó con Roberto Isaí Mendoza en Mazatlán?
De acuerdo con información preliminar, Roberto Isaí se encontraba sobre el kiosco del Alarcón para irse a tomar unas fotografías que necesitaba para un trámite escolar, pero fue en ese momento que lo subieron a una camioneta gris oscuro tipo Cherokee.
A partir de ahí se perdió el rastro del joven, por lo que en redes sociales se comenzó a difundir su fotografía y datos con la esperanza de que alguien tenga información oportuna.
Pero hasta el momento, la Fiscalía no ha brindado más información, y el reporte oficial no ha sido difundido, por lo que se desconoce el tipo de ropa que llevaba cuando desapareció, así como si tiene tatuajes o rasgos característicos.
Desapariciones en Sinaloa siguen en aumento
El caso de Roberto Isaí lamentablemente no es aislado, pues desde septiembre de 2024 el nivel de violencia en la entidad se ha agudizado y todo a raíz de la disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, facciones del Cártel de Sinaloa.
Hace unas semanas, el colectivo Sabuesos Unidas AC reportó que desde comenzó esta disputa del crimen organizado, al menos 5 mil 800 personas han sido reportadas como desaparecidas.
Una situación que ya no solo debería encender las alertas, ya nos debería estar hablando de un narcogobierno que protege a criminales, porque solo así se explica la crisis de desaparecidos que hay en el país.
Mientras tanto, familiares continúan la búsqueda de Roberto Isaí Mendoza, Carlos Emilio, Óscar García, los hermanos Gregorio, Omar y Sabino Javier Ramírez; nombres de personas que también desaparecieron en Mazatlán.